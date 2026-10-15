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CUSTO BRASIL Alckmin diz que Portal Único de Comércio Exterior reduzirá custo Brasil em R$ 40 bi por ano Novo sistema promete agilizar exportações e reduzir burocracia no comércio exterior

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quinta-feira (15), que a implantação do Portal Único de Comércio Exterior permitirá reduzir o custo Brasil em R$ 40 bilhões por ano.

Durante discurso em encontro com empresários baianos, em Salvador, Alckmin defendeu a simplificação dos procedimentos de importação e exportação e afirmou que o sistema estará totalmente implantado até dezembro.

Segundo o vice-presidente, a ferramenta permitirá reduzir a burocracia na emissão de licenças e o tempo de espera das mercadorias nos portos. "Isso vai reduzir em R$ 40 bilhões por ano o custo do Brasil", disse.

Alckmin afirmou que cada dia de carga parada representa um custo equivalente a 0,8% de seu valor. "Se ela ficar cinco dias parada lá, já perdeu 4% do valor da carga", exemplificou.

Ele explicou que, anteriormente, a exportação de três produtos poderia exigir três licenças diferentes, enquanto o novo sistema permitirá utilizar uma única licença com validade de dois, três ou quatro anos, dependendo da mercadoria.

O vice-presidente também criticou o excesso de burocracia no País. "Nós temos uma herança cartorial. Portugal, com a União Europeia, se modernizou e nós ficamos com a cultura cartorial, que precisa ser simplificada", afirmou.

Ao abordar os desafios econômicos do País, Alckmin defendeu a necessidade de combinar crescimento e controle das despesas públicas para melhorar a relação entre dívida e Produto Interno Bruto (PIB).

O vice-presidente citou a gestão fiscal dos primeiros governos Lula, afirmando que o petista registrou superávit primário de 3% e acumulou US$ 350 bilhões em reservas internacionais, que, segundo ele, contribuíram para dar segurança à economia.

Alckmin também ressaltou a importância da experiência para enfrentar os desafios econômicos. "Então tem muita coisa a ser feita, mas precisa experiência", afirmou.

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