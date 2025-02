A- A+

LANÇAMENTOS Alckmin diz que será lançada mais uma tranche de LCDs de US$ 10 bi para a indústria "É crédito com juro menor para estimular o desenvolvimento industrial", frisou o vice-presidente e ministro

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira, 20, que será lançada mais uma tranche de Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD) de US$ 10 bilhões para a indústria. "É crédito com juro menor para estimular o desenvolvimento industrial", frisou Alckmin.

Ele ainda mencionou a aprovação do programa Acredita Exportação, programa que eleva o porcentual de ressarcimento tributário que incide sobre os produtos que as MPEs vendem ao mercado externo. "É estímulo para exportar mais", disse.

Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para a aprovação de um dos projetos do chamado Acredita Exportação.

Segundo deputados ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a expectativa é de que o mérito seja votado até a semana que vem.

Alckmin também fez elogios à atuação de Portugal no acordo entre União Europeia e Mercosul. "Foi decisivo, após um quarto de século, para celebrar este acordo", salientou.

Alckmin participou da XIV Cimeira Bilateral Brasil-Portugal, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo.



Veja também