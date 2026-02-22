A- A+

RELAÇÕES INTERNACIONAIS Alckmin diz que tarifa global de 15% de Trump é benéfica ao Brasil e espera nova rodada de conversas Presidente em exercício afirma que novas medidas vão tornar mercado brasileiro mais competitivo

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou neste domingo, em Aparecida (SP), que as tarifas globais de 15%, impostas por Donald Trump, são benéficas ao mercado brasileiro.

A exemplo do que havia afirmado na última sexta-feira, dia 20, após o presidente americano anunciar uma tarifa inicial de 10%, posteriormente majorada, Alckmin ressalta que Brasil ganhará competitividade.

—Foi positiva, porque estabeleceu que a alíquota deve ser igual para todos. Inicialmente era 10%, na última ordem executiva foi para 15% — afirmou, acrescentando:

— É positivo para o Brasil por duas razões. Primeiro, que nós tínhamos uma alíquota mais alta em relação aos demais competidores. Muitos países tinham 10%, 15% e nós 50%. Então, isso ajudou muito a competitividade dos produtos brasileiros para a gente poder exportar mais para os Estados Unidos, conquistando mais mercado, gerando emprego, renda no Brasil. E é justa, porque a tarifa média de entrada dos produtos americanos no Brasil é 2,7%. E os Estados Unidos tem déficit com o mundo inteiro, praticamente.

Para Alckmin, uma reunião entre Lula e Trump, prevista para ocorrer em março, proporcionará ao Brasil "uma avenida" de oportunidades:

— E acho que tem uma avenida de negociação com a ida do presidente Lula, agora em março, para os Estados Unidos, para a gente conseguir abordar ainda além das questões tarifárias, questões não tarifárias.

Ele ressaltou que os Estados Unidos, embora não sejam o maior comprador do Brasil — o primeiro é China, o segundo é a União Europeia , ele é o terceiro— , é quem compra valor agregado, produto industrial, manufatura, motores, máquinas.

— Então, tudo isso é beneficiado — afirmou Alckmin.

O presidente em exercício comentou, porém, que vê com preocupação o anúncio de Trump sobre a manutenção das investigações comerciais contra o Brasil, a exemplo do que ocorre com a China.

— Então, isso preocupa. É a chamada Seção 301, mas ela vai ser esclarecida.

— O problema do PIX (citado pelos EUA como um dos fatores que levaram à investigação), olha, o PIX é um exemplo para o mundo de você ter uma medida que é altamente benéfica à população, sem custo, com garantia, com segurança. Outras questões abordadas vão ser esclarecidas. Isso já aconteceu no passado e o Brasil esclareceu — conclui Alckmin.

As falas de Geraldo Alckmin em Aparecida ocorreram durante o lançamento da Campanha da Fraternidade, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, cujo tema é "Fraternidade e Moradia".

Questionado pelo GLOBO se ele aceitaria concorrer a outro cargo nas próximas eleições, que não o de vice-presidente — o posto é cobiçado por outros partidos e ele é cotado para disputar a eleição para o governo ou Senado por São Paulo —, Alckmin desconversou, a exemplo do que vem fazendo nos últimos meses.

—Existem dois tipos de ansiosos, os jornalistas e os políticos — diz Alckmin, encerrando a entrevista coletiva.

