tarifaço Alckmin diz que Trump designou Marco Rubio como interlocutor para tarifaço Vice acompanhou telefonema entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, em contato que abre caminho para renegociar taxação de 50% a produtos do país

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o presidente Donald Trump designou seu secretário de Estado, Marco Rubio, como interlocutor para negociar o tarifaço com o Brasil, em telefonema ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira.

Segundo Alckmin, na conversa, Lula pontuou que sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o cancelamento de vistos de autoridades brasileiras deveriam ser revistas.

— Foi muito boa a conversa, melhor do que esperávamos. O presidente Lula destacou a disposição do Brasil para o diálogo e para a negociação — afirmou o vice.

— O presidente Lula colocou que as sanções e vistos sobre ministros também deveria ser rediscutidas — completou.

O vice afirmou ainda não haver previsão de quando uma nova conversa deve ocorrer, mas destacou a troca de telefones entre Lula e Trump como um bom sinal de diálogo.

Lula conversou na manhã desta segunda-feira com Trump por cerca de 30 minutos. A ligação ocorreu duas semanas depois do encontro na Assembleia Geral da ONU, em que o chefe de Estado americano afirmou que uma reunião aconteceria.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou do encontro virtual, a conversa foi "positiva" do ponto de vista econômico.

A reunião por telefone abre caminho para um possível encontro presencial em território neutro, a Malásia, no fim do mês, à margem da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Auxiliares de Lula insistiram que o primeiro contato ocorresse de forma virtual, em um ambiente controlado, antes de uma aproximação face a face.

Em nota, o governo afirmou que Lula" descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços".

O texto diz ainda que Lula pediu o fim do tarifaço "e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras", em alusão aos vistos cassados e à inclusão do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa no rol de sancionados pela Lei Magnitsky.

