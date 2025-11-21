A- A+

ACORDO Alckmin: Em dezembro, devemos assinar acordo Mercosul-UE Ele destacou acordos recentes feitos pelo Mercosul, com Singapura em 2023, e com a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), este ano

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 21, que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE) deverá ser assinado em dezembro de 2025.

O vice-presidente foi questionado por jornalistas sobre o interesse do governo do Uruguai - integrante do Mercosul - em aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico (CPTPP) de forma unilateral, mas não respondeu especificamente sobre o assunto.

"O Mercosul envolve questões de livre comércio. Nós temos quatro países, entrando a Bolívia, passamos a cinco países que têm união aduaneira. Então, livre comércio e união aduaneira."

Ele destacou acordos recentes feitos pelo Mercosul, com Singapura em 2023, e com a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), este ano. "Em dezembro, deve assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Mais de quase um quarto de século depois (do início das negociações), 25 anos."

Por fim, Alckmin disse que há negociações para ampliar linhas tarifárias de preferência. "Não é livre comércio, mas você amplia linhas tarifárias de preferência. Brasil-México, Mercosul-Índia."



Veja também