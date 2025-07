A- A+

TARIFAÇO DE 50% Alckmin entra, nesta quinta, no terceiro dia de conversas com setores afetados por tarifa de Trump Vice-presidente mantém agenda com empresários e representantes da indústria para alinhar resposta à taxação dos EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, entra hoje no terceiro dia consecutivo de reuniões com representantes de setores impactados pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros.

A ofensiva liderada por Alckmin busca alinhar uma resposta do governo Lula ao tarifaço anunciado por Donald Trump e reforçar a interlocução com o setor produtivo. O republicano promete taxar importações americanas do Brasil em 50% a partir de 1º de agosto.

Nesta quinta, Alckmin terá uma série de encontros com representantes da indústria e do comércio exterior. Pela manhã, participa de videoconferência com Marco Stefanini, presidente global do grupo Stefanini, e recebe Rogério Duair Jacomini Nunes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (ABISEM).

À tarde, segue a agenda com reunião com Mário Batista, presidente da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), e com Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A nova rodada de encontros ocorre após o governo publicar, nesta semana, o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica — ferramenta que pode ser usada para retaliar países que imponham barreiras aos produtos brasileiros.

Na terça e quarta-feiras, Alckmin já havia se reunido com empresários da indústria, do agronegócio, com representantes da FIESC, da Amcham e com os presidentes da Câmara e do Senado.

