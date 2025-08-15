A- A+

TARIFAS Alckmin: fazer comércio com a China não é incompatível com continuidade do diálogo com os EUA O vice-presidente voltou a criticar as tarifas impostas pelos EUA, movimento que, segundo ele, foi injusto e incompreensível

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira que o fato de o Brasil manter laços comerciais fortes com a China não é incompatível com as negociações com os Estados Unidos, que impuseram tarifas de 50% sobre alguns produtos nacionais.

O vice-presidente voltou a criticar as tarifas impostas pelos EUA, movimento que, segundo ele, foi injusto e incompreensível, já que os americanos têm superávit comercial com o Brasil. "O Brasil é bom parceiro e continuará com o diálogo e a negociação", frisou Alckmin, que foi questionado sobre as declarações do presidente americano Donald Trump, que ontem disse que o Brasil tem sido "horrível" nas relações comerciais com os EUA.

Alckmin acrescentou que o País deverá continuar recebendo investimentos importantes e citou que sete montadoras já instalaram fábricas no Brasil nos últimos dois anos e meio.



