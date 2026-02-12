Alckmin: governo continua aguardando resposta da China sobre cota para carnes
China estabeleceu que o Brasil poderia exportar 1,1 milhão de toneladas de carne para o país
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (12) que o governo brasileiro continua aguardando uma resposta das autoridades chinesas a pedidos feitos para amenizar os efeitos das cotas de exportação de carne ao gigante asiático.
A China estabeleceu que o Brasil poderia exportar 1,1 milhão de toneladas de carne para o país em 2026.
Leia também
• PT tentou barrar alegoria de escola de samba de SP com homenagem a Alckmin e Serra em 2006
• João Campos defende manutenção de Alckmin como vice em reunião com Lula
• "Tem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas", diz Alckmin sobre eleições em SP
Qualquer quantidade excedente seria alvo de uma sobretarifa. No ano passado, o País exportou 1,7 milhão de toneladas.
Segundo Alckmin, os pedidos foram que as proteínas embarcadas ainda em 2025 não contém para a cota, e que as "sobras" nas cotas de países que não atingirem o limite sejam destinadas ao Brasil.