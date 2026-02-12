Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
comércio

Alckmin: governo continua aguardando resposta da China sobre cota para carnes

China estabeleceu que o Brasil poderia exportar 1,1 milhão de toneladas de carne para o país

Reportar Erro
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminO vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin - Foto: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (12) que o governo brasileiro continua aguardando uma resposta das autoridades chinesas a pedidos feitos para amenizar os efeitos das cotas de exportação de carne ao gigante asiático.

A China estabeleceu que o Brasil poderia exportar 1,1 milhão de toneladas de carne para o país em 2026.

Leia também

• PT tentou barrar alegoria de escola de samba de SP com homenagem a Alckmin e Serra em 2006

• João Campos defende manutenção de Alckmin como vice em reunião com Lula

• "Tem dois ansiosos na vida: políticos e jornalistas", diz Alckmin sobre eleições em SP

Qualquer quantidade excedente seria alvo de uma sobretarifa. No ano passado, o País exportou 1,7 milhão de toneladas.

Segundo Alckmin, os pedidos foram que as proteínas embarcadas ainda em 2025 não contém para a cota, e que as "sobras" nas cotas de países que não atingirem o limite sejam destinadas ao Brasil.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter