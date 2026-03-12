A- A+

COMBUSTÍVEIS Alckmin: governo trabalha para evitar desabastecimento de combustível e alta de preços O vice-presidente da República participou do Congresso de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira, 12, que o governo trabalha para evitar desabastecimento de combustível e aumento de preços no Brasil em meio à alta mundial do petróleo. Ele participou do Congresso de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em Goiânia.

"O governo está trabalhando para não ter nenhum risco de desabastecimento e trabalhando para não chegar ao bolso do consumidor. Então, a guerra do outro lado do mundo, mas ela interfere no mundo inteiro", afirmou Alckmin.

Ele disse que o uso de carros flex e a quantidade de biodiesel no diesel ajudam a amenizar os efeitos da alta do barril do petróleo.

Perguntado sobre a desaprovação do governo em pesquisas de opinião mais recentes, o vice-presidente afirmou que não se deve questionar pesquisas, mas que são apenas retratos do momento.

"Não se contesta à pesquisa, mas ela é retrato de momento. É o retrato de momento. Eu acho que nós temos aí uma avenida para avançar. A política é comparação. Se for verificar, a economia cresceu mais", completou o vice-presidente da República.



Veja também