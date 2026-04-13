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Combustíveis Alckmin: governo trabalha para minimizar efeitos da guerra ao País e à população brasileira O vice-presidente comentou ainda que o governo federal adotou um subsídio no diesel e convidou os Estados a participarem

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (13) que o governo federal trabalha para minimizar os efeitos da guerra no Irã sobre a população brasileira, que ameaça elevar a inflação pelo aumento dos preços de energia e alimentos. Em evento sobre a construção do túnel Santos-Guarujá, Alckmin disse que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, "agiu de maneira correta" ao zerar o PIS/Cofins do diesel, combustível do qual o Brasil é importador

Segundo ele, um estudo da Petrobras mostrou que, em cinco anos, com a conclusão das refinarias, o País pode se tornar autossuficiente no produto. "Mas não é a realidade hoje. Se eu tenho de importar 30% do diesel e ele fica mais caro, isso vai ter impacto aqui", destacou.

Alckmin comentou ainda que o governo federal adotou um subsídio no diesel e convidou os Estados a participarem.

De acordo com ele, os governos estaduais que reduzirem R$ 0,32 por litro do ICMS terão um corte adicional de R$ 0,32 por meio de um subsídio. "Então, a população ganha R$ 0,64 por litro de alívio durante dois meses", disse.

O vice-presidente lembrou que, na eclosão da guerra na Ucrânia, o governo promoveu um pacote unilateral que teve um custo de R$ 27 bilhões. "26 Estados já aderiram. De repente, podemos chegar à unanimidade", pontuou.

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