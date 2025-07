A- A+

BRASIL Alckmin lidera reação ao tarifaço de Trump e se reúne hoje com empresários da indústria e do agro Vice-presidente é o chefe do comitê criado pelo presidente Lula em resposta às tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reúne nesta terça-feira (15) com empresários do setor privado em reuniões do comitê criado para enfrentar a decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

À frente da coordenação da resposta, Alckmin terá duas conversas separadas: pela manhã, com lideranças industriais; à tarde, com representantes do agronegócio. O presidente Lula, embora envolvido na articulação política, não participará dos encontros.

A criação do comitê consultivo é parte da tentativa do Planalto de demonstrar coesão nacional diante do tarifaço. Lula quer sinalizar que a taxação imposta pelos EUA é um tema de Estado, e não de gestão, e que precisa mobilizar tanto o setor produtivo quanto a sociedade civil. A ideia é transformar a crise em ativo político, com uma aliança entre o governo e os empresários.

Segundo Alckmin, além das conversas com as cadeias produtivas locais, o governo vai buscar diálogo com empresas e entidades americanas, sobretudo aquelas que mantêm integração com a cadeia industrial brasileira:

— Vamos também marcar com entidades e empresas americanas porque tem uma integração de cadeia — afirmou ele, em coletiva nesta segunda-feira.

Segundo interlocutores do Planalto, Lula quer que o diagnóstico dos impactos econômicos das tarifas seja construído em conjunto com empresários, para então servir de base em eventuais conversas com autoridades americanas. O Palácio do Planalto vê na participação ativa do setor privado uma forma de ampliar a legitimidade da reação brasileira e pressionar os EUA com argumentos técnicos e institucionais.

— O que estamos fazendo é ouvir os setores mais envolvidos, para que o setor privado participe e se mobilize — disse Alckmin.

A lista dos empresários que integrarão o comitê ainda está sendo finalizada, mas o governo pretende contemplar todos os segmentos potencialmente afetados, como produtores de carne, suco de laranja, café e setores industriais ligados à tecnologia e aviação. A Embraer, por exemplo, deve ter lugar no grupo.

Caso a negociação não prospere, o governo poderá avançar com medidas de retaliação amparadas pela Lei da Reciprocidade. Nesta terça-feira, o decreto que regulamenta a legislação foi divulgado no Diário Oficial.

