vaca louca Alckmin minimiza caso de vaca louca no Brasil: "Boi velho" Após a confirmação da doença, Ministério da Agricultura suspendeu, em uma ação preventiva, as exportações para a China

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, minimizou nesta sexta-feira (24) o caso de "vaca louca" identificado no Pará no início desta semana. Alckmin afirmou que se trata de um "boi velho" e reforçou que tudo indica que seja um caso atípico da doença.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) confirmou na quarta-feira o teste positivo para a doença. O animal suspeito foi encontrado no Pará com sinais de morte por encefalopatia espongiforme bovina (EEB), nome técnico da "vaca louca". A idade avançada do bicho contribuiu para a suspeita de que seja um caso atípico, que surge espontaneamente na natureza sem risco de disseminação entre o rebanho ou de contágio ao ser humano.

Tem a questão que o (Carlos) Fávaro (ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) está cuidando muito bem, que é a questão de um caso de um boi velho no Pará, que nós vamos aguardar o resultado agora na quarta-feira, mas que tudo indica que seja um caso atípico, afirmou Alckmin.

Após a confirmação, o Ministério da Agricultura suspendeu, em uma ação preventiva, as exportações para a China. Alckmin reforçou nesta sexta-feira que a solução do caso e a consequente retomada das exportações é importante porque o país asiático é o "maior parceiro comercial do Brasil".

É importante, a China é o maior parceiro comercial do Brasil.

Em 2022, o Brasil exportou US$ 11,8 bilhões de carne bovina fresca. Desse total, US$ 8 bilhões tiveram a China como destino. A decisão pela suspensão se baseou no protocolo bilateral de inspeção sanitária.

Animal de 9 anos

O Ministério da Agricultura informou que o caso foi detectado em um animal macho de 9 anos — considerado velho quando se trata de gado — em uma pequena propriedade no município de Marabá.

Foi feito pelo Brasil o comunicado do caso à Organização Mundial de Saúde Animal, e as amostras analisadas foram enviadas para o laboratório referência da instituição em Alberta, no Canadá, para confirmar se o caso é atípico. O resultado, segundo Alckmin, será confirmado na quarta-feira.

Segundo o governo do Pará, a propriedade onde o caso foi identificado tem 160 cabeças de gado e foi inspecionada e isolada de forma preventiva.

