MERCOSUL Alckmin: movimento da França é tentar empurrar assinatura Mercosul-UE para janeiro O cenário base do governo brasileiro é de que o acordo seja assinado em 20 de dezembro de 2025

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a França tentar postergar a assinatura do acordo Mercosul e União Europeia (UE) para janeiro.

O cenário base do governo brasileiro, contudo, é de que, "se não houver mudança", o acordo seja assinado em 20 de dezembro de 2025, em Foz do Iguaçu.

"Se não tiver mudança, assina depois de 25 anos de trabalho, no dia 20 de dezembro, em Foz do Iguaçu. O movimento da França é tentar empurrar para janeiro, mas se não assinar agora, assina logo em seguida. Proximidade é importante para termos desenvolvimento mais sustentável", afirmou o vice-presidente, durante o 8º Seminário Internacional de Líderes, que debate a relação comercial entre Brasil e Argentina.

Segundo Alckmin, a Europa tem um pouco de receio com a competitividade do agronegócio brasileiro, "então a França sempre é cuidadosa".

Em relação ao interesse do Brasil em ter um desenvolvimento mais sustentável, o vice-presidente frisou que o País tem "todo o interesse" em trazer gás natural, visto como fundamental para a integração energética.

Em termos de energia, disse ainda que o Brasil precisa reduzir emissões de gás do efeito estufa, pontuando que o mundo precisará trocar o querosene de aviação, por exemplo, pelo Sustainable Aviation Fuel (SAF, na sigla em inglês, que na prática é um combustível sustentável de aviação).

Alckmin disse ainda que um avanço importante ao País é que a partir de 2027, com a reforma tributária, haverá desoneração de investimentos e exportação.

As declarações foram feitas para encerrar o evento, que acontece no hotel Pullmann Ibirapuera, em São Paulo.





