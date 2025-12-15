A- A+

PROJEÇÕES Alckmin: País deve atingir US$ 345 bi em exportações e US$ 629 bi em corrente de comércio O ministro disse ainda que a reforma tributária vai desonerar as exportações, o que deve levar a uma expansão do setor

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 15, que o Brasil vai atingir um recorde de US$ 345 bilhões em exportações em 2025. A corrente de comércio do País também deve ser recorde, com US$ 629 bilhões, afirmou.

"Nós vamos bater, presidente, este ano, recorde, mesmo com o mundo crescendo menos e com preços menores", disse Alckmin, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em um evento de celebração pela abertura de 500 mercados internacionais entre 2023 e 2025, e de inauguração da sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex).

No seu discurso, o vice-presidente lembrou de acordos internacionais do Mercosul com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, na sigla em inglês) e com Cingapura, e disse que o bloco conquista mercado com o acordo com a União Europeia, que deve sair nos próximos dias.

Alckmin disse, ainda, que a reforma tributária vai desonerar as exportações, o que deve levar a uma expansão do setor.

Ele também celebrou as negociações com os Estados Unidos, que reduziram o total de produtos brasileiros tarifados pelo país, e destacou que o esforço continua.



