Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tarifas

Alckmin: Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça (12)

Segundo Alckmin, o plano de contingência é "exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos"

Reportar Erro
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (7) que o plano de contingência para socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos deverá sair até a próxima terça-feira (12).

"Ele (plano) foi apresentado ao presidente Lula, terminou ontem tarde da noite o trabalho. O presidente vai bater o martelo e aí vai ser anunciado. Se não for amanhã, provavelmente na segunda ou terça-feira", disse Alckmin a jornalistas.
 

Leia também

• Alckmin recebe principal representante da embaixada dos EUA no Brasil

• Ministro do Trabalho vai apresentar a sindicalistas programa para manter empregos

• Putin recebe assessor de Segurança Nacional da Índia após tarifaço de Trump

Segundo Alckmin, o plano de contingência é "exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos".

Ele afirmou que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, com exportação de 5%, no máximo 10%, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação. "Tem setores que, do que exporta, mais da metade é para os Estados Unidos. Então foram muito expostos, estão muito expostos", exemplificou.

Alckmin também citou como exemplo o setor de pescado, explicando que, no caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação. "Às vezes dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais e menos", argumentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter