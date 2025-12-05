A- A+

JUROS Alckmin: queda da Selic deve elevar crescimento da economia, após PIB fraco no 3º tri "Com os juros caindo, a economia cresce mais forte", declarou o ministro e vice-presidente

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 5, que a economia deve voltar a crescer com força devido à queda dos juros aguardada para o ano que vem.

A expansão de apenas 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, feitos os ajustes sazonais, foi causada pela alta dos juros, mas o governo prevê um cenário melhor em 2026, apontou Alckmin.

"O PIB teve um crescimento pequeno no último trimestre, em razão dos juros, mas acreditamos que no ano que vem os juros caem, a inflação está em queda. Nós estamos com a inflação abaixo do teto da meta, a inflação está em queda. Os juros devem cair", disse o vice-presidente, em rápida entrevista na saída de um almoço com empresários da indústria de aparelhos eletrônicos promovido pela Abinee. "E com os juros caindo, a economia cresce mais forte", complementou.

Ele citou duas razões para a tendência de inflação mais baixa. "Primeiro, o alimento. Nós tivemos uma safra recorde, o clima ajudou. Então, o preço de alimento caiu mais do que a inflação. E o outro, o dólar.

O dólar que estava R$ 6,30, R$ 5,60, veio para R$ 5,30. E caindo a inflação, a tendência é caírem os juros e a economia cresce mais", comentou.

O vice também reiterou que o governo vai se empenhar para retirar produtos industriais do tarifaço norte-americano.

