PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO BRASIL Alckmin rebate críticas ao consignado CLT e diz que objetivo "é melhorar renda" do trabalhador Presidente em exercício justificou que nova modalidade de empréstimo representa uma redução real dos juros pagos

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, rebateu críticas nesta segunda-feira sobre o programa de crédito consignado para o trabalhar com carteira assinada e defendeu mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que concede incentivos fiscais a companhias que oferecem VA e VR para os funcionários.

Em São Paulo, onde participou da abertura da Apas Show 2025, evento do setor de supermercados, Alckmin ouviu críticas do setor sobre o programa “Crédito do Trabalhador”. Em discurso, João Galassi, presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) afirmou que as taxas praticadas eram “absurdas”, estavam “endividando nossos trabalhadores” e levaria “em breve” a uma crise. Ele também defendeu redução das taxas no voucher de alimentação.

Alckmin, que foi o último a discursar, disse que havia anotado as preocupações citadas por empresários. Sobre o consignado, afirmou que o objetivo não era aumentar endividamento das pessoas, mas melhorar a sua renda”.

— Muito trabalhador está pagamento 50%,60%,80% de juros ao ano. Tem casos que a pessoa paga R$ 600 de prestação de empréstimo. Vai baixar para R$ 320 porque o despenca o spread, você não tem risco — afirmou Alckmin, acrescendo que o trabalhador iria consumir mais e poder fazer uma poupança. — Mas vou levar (para o governo) a preocupação com a questão do endividamento.

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) também defendeu mudanças no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). Entre as propostas estudadas pelo governo está a troca de cartões de vale-alimentação e vale-refeição por um repasse via Pix para uma conta bancária criada especificamente para gastos com alimentação. O objetivo seria reduzir custos operacionais.

— O PAT foi feito para ajudar o trabalhador na sua alimentação. Só que está com uma intermediação está absolutamente cara. Nós vamos trabalhar para reduzir isso, buscar uma outra alternativa ao PAT, vai beneficiar o trabalhador e o setor produtivo.

Durante o discurso, Alckmin também mencionou preocupações do setor com falta de mão de obra e com gastos de brasileiras com apostas esportivas. Sobre as bets, ele ressaltou que “não havia regulamentação” antes e que o governo que endereçou a questão. Ele também destacou ações do governo na economia, como a reforma tributária, a isenção para exportação de alimentos e a criação da LCD (Letra de Crédito do Desenvolvimento), título de renda fixa financia o desenvolvimento.

As falas aconteceram durante a solenidade de abertura da APAS Show 2025, evento promovido pela Associação Paulista de Supermercados, que acontece nos próximos dias. Depois de discurso, ele visitou a exposição que aconteceu na Zona Norte da cidade e conversou com jornalistas. A feira reúne 900 expositores do setor de alimentos e bebidas, além de representantes do varejo.

Além de Alckmin, participarem do evento também o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador em exercício, Felício Ramuth.

