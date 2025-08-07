Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta07/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tarifaço

Alckmin recebe principal representante da embaixada dos EUA no Brasil um dia após início do tarifaço

Reunião foi confirmada pela representação diplomática americana, que informou não divulgar o conteúdo de conversas privadas

Reportar Erro
O encarregado de Negócios dos EUA, Gabriel EscobarO encarregado de Negócios dos EUA, Gabriel Escobar - Foto: Divulgação/Embaixada dos EUA no Brasil

Um dia após entrar em vigor a tarifa de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre uma série de produtos brasileiros, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se reuniu nesta quinta-feira com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar.

O encontro ocorreu na sede do ministério, em Brasília.

A reunião foi confirmada pela representação diplomática americana, que informou não divulgar o conteúdo de conversas privadas. Atualmente, Escobar é o mais alto representante do governo norte-americano no Brasil, enquanto um novo embaixador ainda não foi formalmente indicado pelo presidente Donald Trump.

A sobretaxa imposta por Trump atinge 35,9% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, conforme estimativas do MDIC. Embora alguns itens estratégicos como suco de laranja, aeronaves civis, petróleo, veículos e fertilizantes tenham sido poupados, produtos como carne e café — dois dos principais do agronegócio nacional — foram incluídos na medida.

Leia também

• Tarifaço de Trump: ministro do Trabalho vai apresentar a sindicalistas programa para manter empregos

• Putin recebe assessor de Segurança Nacional da Índia após tarifaço de Trump

• Tarifaço: Governo pode usar R$ 30 bi do seguro às exportações para crédito a setores afetados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já declarou que o Brasil está aberto à negociação, mas rejeita qualquer submissão ao governo norte-americano.

Ele também afastou, por ora, a possibilidade de retaliação comercial, alegando que o Brasil não pretende adotar o “mesmo comportamento” de Trump.

Diante da pressão de setores econômicos afetados, o governo elabora um plano de contingência para tentar minimizar os danos da medida, mas ainda não há uma data prevista para a divulgação das ações.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter