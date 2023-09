Alckmin sanciona lei que dá ao governo vantagem em julgamentos no Carf

A- A+

O presidente da República em Exercício, Geraldo Alckmin, sancionou, com vetos, nesta quinta-feira (21) o projeto de lei que restabelece o voto de desempate a favor do governo nas votações do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

O órgão é ligado ao Ministério da Fazenda e decide as disputas tributárias entre os contribuintes e a Receita Federal. O texto prevê a retomada do chamado do chamado voto de qualidade pró-fisco, que é quando um representante do governo no Carf tem o voto de desempate em julgamentos acirrados.

A expectativa é que a medida possa trazer uma arrecadação de até R$ 60 bilhões ao governo em 2024. O texto foi aprovado no Senado no final de agosto com uma votação apertada: 34 votos, sim, e 27, não.

Vetos

São eles:

Determina o envio de litígio que envolva controvérsia jurídica entra a autoridade fiscal ou aduaneira e o órgão regulador para a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal (CCAF)

Alckmin vetou este trecho argumentando que não representaria um conflito entre órgãos ou entidades de direito público que justificasse composição extrajudicial. Também pontuou que o trecho desconsidera as competências de cada órgão.

O Procurador-Geral da Fazenda Nacional regulamentará o artigo que trata sobre créditos inscritos em dívida ativa da União em discursão judicial.

Alckmin argumentou que o trecho contraria o interesse público e gera violação ao princípio da isonomia.

Trecho que alterava a Lei de Execução Fiscal

O presidente em exercício afirmou que o trecho contraria o interesse público, uma vez que altera toda a sistemática da lei de execução fiscal.

Trecho que determinava que Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deveria disponibilizar métodos preventivos para autorregularização de tributos.

Alckmin apontou que a parte do projeto de lei contraria o interesse público e viola a segurança jurídica.

