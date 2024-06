Alckmin: Scania anunciará R$ 2 bi em investimentos na 6ª-feira durante visita de Lula

A- A+

O vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 19, que a Scania, montadora de veículos pesados, anunciará novo ciclo de investimentos no Brasil de R$ 2 bilhões na sexta-feira, 21.

O anúncio da Scania será feito durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à unidade da montadora em São Bernardo do Campo, em São Paulo.

A informação do vice-presidente foi dada durante discurso no evento de comemoração dos 70 anos da Confederação Nacional dos Transportes (CNT).

Ao atribuir o anúncio aos resultados do programa Mover, que incentiva projetos do setor automotivo com foco em sustentabilidade, destacou que os investimentos da Scania se somam a outros já anunciados. A GM, por exemplo, apresentou plano de investir R$ 7 bilhões no País até 2028.

"Até agora, a indústria automotiva anunciou R$ 130 bilhões em investimentos. Isso é também saúde publica", disse ao avaliar que, com atualização da frota, é possível reduzir acidentes nas rodovias brasileiras.

