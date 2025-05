A- A+

TARIFAS Alckmin sobre tarifa de 10% dos EUA: caminho é diálogo e negociação O presidente em exercício lembrou ainda que, apesar de déficit comercial, os EUA possuem US$ 18 bilhões em serviços com o Brasil

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a defender o diálogo entre Brasil e Estados Unidos quanto à tarifa adicional de 10% aplicada pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros.

O presidente em exercício lembrou que, apesar de possuir déficit comercial de quase US$ 1 trilhão, os Estados Unidos possui superávit de US$ 7 bilhões em bens e US$ 18 bilhões em serviços com o Brasil.

"Não somos um problema. Dos dez produtos que os Estados Unidos mais vende para o Brasil, oito têm alíquota zero. A tarifa média final é de 2,7%", acrescentou Alckmin.

A jornalistas, o presidente em exercício afirmou que o setor de milho é beneficiado pelas alterações tarifárias dos Estados Unidos. "É um setor que cresce muito em exportação. Então, é fundamental em termos de comércio exterior", apontou.

Veja também