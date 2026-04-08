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Combustíveis Alckmin: Testes para avançar mistura do biodiesel no diesel devem terminar em 'questão de dias' A elevação da mistura de biodiesel está prevista na lei sancionada em 2024, que estabelece um cronograma gradual de aumento do teor de biocombustíveis, condicionado a critérios técnicos e de viabilidade

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (8) que o governo federal ainda realiza os testes de qualidade necessários para que se possa aumentar a mistura de biodiesel no diesel de 15% para 17%, como definido na Lei dos Combustíveis do Futuro. Segundo ele, os testes devem terminar em "questão de dias".

"Temos que cumprir todo um rito sobre a qualidade da mistura para você ter uma mudança de porcentual no diesel, e os testes estão caminhando no Ministério de Minas e Energia. A gente vai avançar da mesma forma na mistura do etanol, que está mais adiantado, mas a gente deve ter uma informação mais precisa em questão de dias", afirmou em evento de lançamento da Aliança Biodiesel.

A elevação da mistura de biodiesel está prevista na lei sancionada em 2024, que estabelece um cronograma gradual de aumento do teor de biocombustíveis, condicionado a critérios técnicos e de viabilidade. A medida integra a estratégia do governo de reduzir emissões e ampliar o uso de fontes renováveis na matriz energética.

A implementação do novo porcentual depende de deliberação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), responsável por avaliar aspectos como oferta do produto, impactos sobre preços e segurança do abastecimento. A expectativa no setor é que o tema avance no colegiado após a conclusão dos testes técnicos.

Os testes em andamento avaliam parâmetros como estabilidade da mistura, desempenho em motores e eventuais impactos logísticos, incluindo armazenamento e distribuição. A análise busca garantir que a elevação do teor não comprometa o funcionamento da frota nem a qualidade do combustível ofertado ao consumidor.

A elevação da mistura tende a ampliar a demanda por biodiesel, com reflexos diretos sobre cadeias como a da soja e de outras oleaginosas.



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