Governo Federal Alckmin vai liderar conselho com 20 ministros para discutir industrialização do País Colegiado irá debater medidas para geração de emprego

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou um conselho para a discussão de políticas industriais no país. Caberá ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) propor ao presidente medidas específicas para impulsionar o crescimento do setor.

O colegiado será composto por 20 ministérios e será liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Depois do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado "conselhão", este será o segundo maior colegiado do governo integrado por ministérios.

Também integrará o conselho o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e 21 integrantes da sociedade civil representados por entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim).

O primeiro encontro do grupo deve ocorrer em 40 dias. As discussões terão respaldo de um aparato técnico da Secretaria de Desenvolvimento Industrial do Mdic. Relatórios periódicos farão monitoramento dos resultados alçados em políticas voltadas ao setor.

O foco inicial do grupo será definir uma política nacional de “neoindustrialização”, expressão que tem sido usada por Alckmin no Mdic. Para o vice-presidente, a retomada da indústria do Brasil passa por novas premissas. Deve ser inclusiva, sustentável, diversa e com foco em geração de emprego.

As discussões também devem focar em medidas de desenvolvimento de médias empresas no comércio exterior e tratar de cadeias regionais de valor.

