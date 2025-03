Alckmin: Vamos ter conversa com secretário de comércio dos EUA nos próximos dias

A- A+

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que ainda irá conversar com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. Como mostrou o Broadcast ontem, a expectativa é de que o encontro virtual acontecesse nesta sexta-feira, 28.



A reportagem apurou que, agora, a expectativa é de que a conversa ocorra na próxima semana. "Não tive a conversa e nós vamos ter, não está ainda acertado o dia e horário, mas deve ser nos próximos dias", respondeu Alckmin a jornalistas.



Lutnick foi confirmado no cargo na semana passada pelo Senado americano. Como mostrou o Broadcast, o governo brasileiro aguardava algumas confirmações de indicados por Trump a postos na gestão americana para intensificar as negociações tarifárias com os Estados Unidos.



Somente nesta semana, por exemplo, foi aprovada a indicação de Jamieson Greer como Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), nome que trabalhará com Howard Lutnick na agenda de comércio de Trump.



Alckmin tem pregado o diálogo frente às ameaças do republicano sobre o comércio mundial. Na semana passada, ele reforçou que o Brasil buscaria os Estados Unidos para negociar uma saída à aplicação de tarifas que impactem a exportação de produtos brasileiros. Ele tem defendido a saída negociada pelo País em 2018 com os Estados Unidos, quando os brasileiros escaparam de uma sobretaxa sobre o aço exportando dentro de cotas para os americanos.

