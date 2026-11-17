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Senado Alcolumbre: Acho que tinha voto para aprovar PLP do ajuste hoje, mas atendi relator O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que a fase de fazer ajustes no PLP terminou hoje no plenário

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse a jornalistas que acreditava que o governo teria votos para aprovar o texto do projeto de lei complementar do ajuste fiscal (PLP 299/2026) sem alterações nesta terça-feira (17). Ele afirmou, no entanto, que resolveu atender ao pedido do relator da proposta, Eduardo Braga (MDB-AM), e adiou a votação da matéria para esta quarta-feira (18).

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que a fase de fazer ajustes no PLP terminou hoje no plenário, quando o relator buscou "até o último instante" uma negociação com a oposição para ter ajustes. "Não foi possível avançar, vamos ao voto amanhã", disse.

Randolfe estimou que o governo irá derrubar todos os destaques apresentados ao texto com margem de mais de 41 votos - o mínimo exigido. Questionado sobre o porquê de a votação não ter ocorrido nesta terça, se havia votos suficientes, o senador argumentou: "Nós tínhamos que esgotar a negociação com a oposição. Nós buscamos de todas as formas de negociação. Procuramos ceder".

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