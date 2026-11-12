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AJUSTE FISCAL Alcolumbre busca acordo e diz que tentará votar projeto de ajuste fiscal do governo nesta quinta Presidente do Senado tenta superar resistência da oposição à análise do pacote de R$ 60 bilhões, que governistas consideram essencial para a votação do Orçamento de 2027

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quinta-feira que tentará colocar em votação o projeto de ajuste fiscal de R$ 60 bilhões apresentado pelo governo do presidente Luiz Ináciola da Silva (PT).

A declaração ocorre após um impasse entre governistas e integrantes da oposição ter provocado o adiamento da análise da proposta na noite de quarta-feira. O senador busca um acordo para viabilizar a apreciação do texto ainda nesta quinta.

— Vou tentar — afirmou sobre a possibilidade de votar ainda hoje o projeto.

O presidente do Senado também indicou que as conversas para construir um entendimento continuavam na manhã desta quinta-feira.

— Terminou ontem a confusão.Eles acordaram agorinha, acho que eles não conversaram ainda — afirmou.

A votação do projeto estava inicialmente prevista para quarta-feira, mas acabou adiada após parlamentares questionarem a tentativa de acelerar a tramitação da proposta. Entre os que manifestaram resistência à análise imediata estavam os senadores Magno Malta (PL-ES), Marcos Rogério (PL-RO), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), que defenderam mais tempo para examinar o texto.

Na ocasião, Alcolumbre chegou a defender a votação ainda na quarta-feira, argumentando que os próprios parlamentares cobravam medidas para conter o crescimento das despesas públicas. Diante da falta de consenso, no entanto, a análise foi transferida para esta quinta-feira.

O adiamento, porém, não encerrou o impasse. Como a proposta já estará incluída na pauta da sessão desta quinta-feira, a oposição precisará apresentar um requerimento de retirada de pauta e reunir votos suficientes para aprová-lo caso queira impedir a votação. Governistas, por outro lado, afirmam ter apoio necessário para derrubar uma eventual iniciativa nesse sentido.

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