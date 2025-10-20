A- A+

Meio Ambiente Alcolumbre celebra pesquisa na Margem Equatorial e agradece a Lula por "exploração da riqueza" O tema é prioritário para Alcolumbre, já que a faixa de terra que pode ter até 30 bilhões de barris de petróleo contempla o seu estado, o Amapá

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), celebrou a licença de operação que a Petrobras recebeu, por meio do IBAMA, para a perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa, na Margem Equatorial brasileira.

Por meio desta pesquisa exploratória, a companhia busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo nessa fase.

O setor comemora a licença, enquanto que ambientalistas a veem com preocupação, e consideram desastrosa a liberação por parte do Ibama. A duas semanas da COP30, a decisão foi vista por entidades ambientais como uma sabotagem à conferência.

O tema é prioritário para Alcolumbre, já que a faixa de terra que pode ter até 30 bilhões de barris de petróleo contempla o seu estado, o Amapá. A defesa da aprovação das pesquisas para a exploração de petróleo na Margem Equatorial é um compromisso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu com o presidente do Senado.

Como O Globo mostrou, a parceria entre os dois tem feito com que Alcolumbre se coloque como fiador dos interesses do governo no Legislativo. Na semana passada, por exemplo, o parlamentar cedeu aos apelos da equipe de articulação de Lula e adiou a sessão que analisaria os vetos ao projeto do novo licenciamento ambiental. A votação resultaria, segundo integrantes do próprio Palácio do Planalto, em derrota expressiva do Executivo no Congresso.

"Recebo com grande entusiasmo a autorização do Ibama para a pesquisa exploratória Margem Equatorial. Essa decisão marca um passo histórico para o desenvolvimento do Brasil, em especial para o meu estado, o Amapá, e para toda a região Norte. Trata-se de uma conquista que consagra a boa técnica, o diálogo e a responsabilidade, valores que sempre defendi ao longo dessa caminhada. O Brasil tem condições de explorar suas riquezas naturais de forma responsável, com segurança e transparência. A autorização do Ibama reafirma que é possível conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, garantindo que os benefícios dessa atividade cheguem às populações locais e fortaleçam a soberania energética nacional", afirmou em suas redes sociais. Na publicação, ele agradeceu ao presidente Lula.

O plano de investimento da Petrobras 2025-2029 reserva cerca de US$ 3 bilhões para investimentos na Margem Equatorial, incluindo a perfuração do poço liberado pelo Ibama nesta segunda-feira. Segundo a companhia, com base no Plano de Negócios 2025-2029, estão previstos 15 poços na Margem Equatorial, com investimento total de US$ 3 bilhões. Desse total, oito poços serão perfurados somente na Bacia da Foz do Amazonas.

Em agosto, quando a Petrobras e o Ibama chegaram a uma data para a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) para a licença de perfuração do poço exploratório da Margem Equatorial, Alcolumbre celebrou o calendário.

"Recebi com grande alegria a notícia sobre o avanço nas etapas para a pesquisa exploratória de petróleo na Margem Equatorial. Essa é uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto de vários atores que defendem um futuro energético sustentável para o nosso país", disse em comunicado.

Em 2023, o Ibama recusou a licença da Petrobras e desde então a estatal atuava para atender a uma série de requisitos ambientais do instituto. O governo calcula ainda que possa arrecadar R$ 1 trilhão com a produção de petróleo na região.

