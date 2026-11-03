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Orçamento Alcolumbre diz a aliados que indicará Tereza Cristina para relatar diretrizes do Orçamento de 2027 Senadora deve ser anunciada até quarta-feira; Congresso tenta acelerar análise das propostas orçamentárias para concluir votação em dezembro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse a aliados que indicará a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A previsão é que a escolha seja oficializada entre esta terça e quarta-feira, em meio a um acordo para acelerar a tramitação das propostas orçamentárias e garantir a votação do Orçamento do próximo ano até dezembro.

A informação foi confirmada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), escolhido para relatar a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. Segundo o parlamentar, Alcolumbre comunicou a intenção de designar Tereza Cristina para a função, mas ainda não formalizou a indicação.

— Davi ja me comunicou que a relatora será Tereza Cristina. Ele deve anunciar hoje em plenário — afirmou o senador.

A escolha ocorre em meio às articulações para a presidência do Senado em fevereiro de 2027. Tereza Cristina é apontada por uma ala do Centrão como possível adversária de Alcolumbre, que busca a reeleição ao comando da Casa. A indicação para a relatoria da LDO coloca a senadora em uma posição estratégica nas negociações sobre o Orçamento federal, em um momento em que ela se lançou candidata a presidência do Senado, contra Alcolumbre.

A LDO estabelece as metas fiscais, as prioridades do governo e as regras que orientarão a elaboração e a execução do Orçamento de 2027. O texto também trata de parâmetros para a execução de emendas parlamentares, um dos principais pontos de negociação entre o Congresso e o Executivo.

Nesta terça-feira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Domingos Neto (PSD-CE), anunciou um acordo de calendário para concluir a votação das propostas orçamentárias ainda neste ano. A expectativa é que os relatores sejam designados até quarta-feira e que todos os relatores setoriais sejam escolhidos ainda nesta semana.

— Fechamos um cronograma em que devem ser designados os relatores entre hoje e amanhã e também todos os relatores setoriais ainda nesta semana. Aí votaremos o Orçamento ainda este ano. Esperamos votar entre os dias 15 e 17 de dezembro — afirmou Domingos Neto.

O deputado acrescentou que a comissão ainda aguarda o envio de mensagens modificativas pelo Executivo, que poderão alterar pontos das propostas em tramitação.

O entendimento busca recuperar o calendário orçamentário, já que a LDO deveria ter sido aprovada antes do recesso parlamentar de julho. Com a proximidade do encerramento do ano legislativo, deputados e senadores terão pouco mais de um mês para analisar os relatórios, negociar emendas e concluir a votação das duas propostas.

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