A- A+

Imposto de Renda Alcolumbre diz que IR só passará por uma comissão do Senado e será relatada por Renan Calheiros Calheiro disse que Senado vai fazer as alterações necessárias no texto

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AL), afirmou nesta terça-feira que o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil por mês será relatado na Casa pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e só passará pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que também é presidida pelo alagoano.

O texto, aprovado na última semana pela Câmara, também reduz a cobrança para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350. Hoje, está isento só quem ganha até R$ 3.036 ao mês (o equivalente a dois salários mínimos).

Calheiros disse que serão realizadas quatro audiências públicas sobre o tema. O senador disse que "fará o possível" para que a matéria não sofra alterações e volte para a Câmara. Entretanto, afirmou que "o Senado vai fazer as mudanças necessárias, sim".

— Quero falar que tínhamos um projeto no Senado que tratava sobre o mesmo assunto, a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, desde 2019. Esse assunto passou de forma unânime na CAE, na mesma linha do projeto em tramitação na Câmara. Minha deicsão é que a matéria tramite em apenas uma comissão e por dever de lealdade será relatada pelo Renan — anunciou Alcolumbre,

O projeto, como aprovado na Câmara, também estabelece uma alíquota mínima de 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil mensais. Na prática, o aumento do imposto dos mais ricos compensa a redução do IR para os mais pobres.

A medida é uma promessa de Lula feita na campanha de 2022 e deve ser usada por ele como bandeira eleitoral no ano que vem, quando deve tentar a reeleição. Estimativas preliminares apontam impacto de cerca de R$ 30 bilhões anuais.

Na Câmara, o texto foi relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), rival local de Calheiros. No mês passado, Calheiros aprovou um projeto alternativo ao de Lira na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Na ocasião, ele argumentou que o texto de Lira não tramitava em ritmo normal e disse que o adversário local "blindava as bets".

— Lamentavelmente, essa matéria não tem tramitado na Câmara, é atípica. O relator, em seguidas entrevistas, tem blindado as bets, remessas de lucros para o exterior, as criptomoedas e quer vincular a outras pautas do Congresso — disse na época.

O plano do Palácio do Planalto é que a isenção do IR valha para a declaração do IR já em 2026, ano eleitoral. Para isso, será preciso que o Senado aprove o texto ainda neste ano e envie para a sanção do presidente Lula. Por isso, o tema vem sendo tratado como prioridade no governo.

Veja também