A- A+

Senado Alcolumbre diz que mundo não pode "cantar de galo" sobre preservação ambiental no AP Presidente do Senado afirma que o Amapá é o estado mais preservado e protegido ambientalmente do Brasil

Ao lado de Lula nesta quinta-feira, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que ninguém "pode impor nada" de preservação ambiental ao Amapá.

A fala acontece em meio aos debates dentro do governo sobre liberar pesquisas de exploração de petróleo na Margem Equatorial.

Alcolumbre reforçou que, no tema ambiental, o Amapá é o estado mais preservado e protegido do Brasil.

— O Amapá já dá para a humanidade a maior contribuição ambiental de um estado da federação. Tem 97% da sua cobertura vegetal primária intacta, é o estado mais preservado do Brasil e também o mais protegido (...) Então não venha o mundo cantar de galo em relação à nossa capacidade de preservar. O mundo não pode impor ao Amapá nada na relação da preservação e manutenção do meio ambiente — disse o presidente do Senado durante evento em Macapá (AP), sem citar diretamente a Margem Equatorial.

Ontem, Lula criticou o Ibama pela falta de autorização para explorar petróleo na Foz do Amazonas, que faz parte da Margem Equatorial. Lula defendeu a pesquisa na região e afirmou que o órgão ambiental "parece" atuar contra o governo.

Segundo o petista, provavelmente na próxima semana a Casa Civil vai se reunir com o Ibama para tratar sobre a autorização à Petrobras para pesquisas de exploração de petróleo na região.

Lula passou a tratar do tema com mais frequência nas últimas semanas e que ele tem reiterado que o aval, neste momento, seria apenas para a pesquisa.

Caso a viabilidade da exploração seja constatada, será necessária uma nova licença ambiental.

Lula se comprometeu em liberar as pesquisas na região na primeira conversa que teve com Alcolumbre no Palácio do Planalto após as eleições do Congresso, conforme revelou o colunista Lauro Jardim. Antes da conversa com Alcolumbre, Lula cobrou a ministra sobre uma solução a respeito da licença que libera a análise de prospecção da Petrobras na área.

Veja também