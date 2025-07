A- A+

BRASÍLIA Alcolumbre e Motta se reúnem com Alckmin e Gleisi para discutir tarifaço de Trump Vice-presidente conduz negociações para reação à sobretaxa de 50% anunciada pelos EUA

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, se reúnem com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann para discutir o tarifaço imposto ao Brasil pelos Estados Unidos.

O encontro acontece na residência oficial do Senado, e começou por volta das 8h. Líderes de bancadas do Senado também participam do encontro.

Em nota assinada conjuntamente, e divulgada na semana passada, os presidente Motta e Alcolumbre defenderam que a resposta do Brasil tem que se dar “com diálogo nos campos diplomático e comercial”.



"O Congresso acompanhará de perto os desdobramentos. Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei da Reciprocidade Econômica. Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger nossa soberania", escreve a nota.

Nesta terça-feira foi publicado o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica.

O vice-presidente Alckmin lidera a reação do governo à tarifa de 50% a produtos brasileiros anunciada pelo presidente Donald Trump.

Alckmin conduziu reuniões nesta terça com empresários do setor produtivo e do agronegócio.

