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Senado Alcolumbre escolhe relatores aliados de Lula para MP do fim da taxa das blusinhas Senadores Leila Barros, Eduardo Braga e Cid Gomes serão relatores de prioridades do governo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), definiu nesta terça-feira os relatores de medidas consideradas prioritárias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Após retomar diálogo com o petista após meses de afastamento, Alcolumbre definiu que a senadora Leila Barros (PDT-DF), conhecida como Leila do Vôlei, vai relatar a medida provisória (MP) que acaba com a chamada “taxa das blusinhas”.

A MP estava travada e corria o risco de perder a validade sem ser votada devido a falta de acordo para a instalação de uma comissão mista. Após reunião entre Alcolumbre, Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na quarta-feira, foi fechado um acordo para ela ser votada antes da data limite, prevista para o dia 8 de setembro.

O presidente da comissão mista da MP vai ser o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), do partido de Lula.

Alcolumbre também definiu que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) vai ser relator do projeto que regulamenta a exploração de minerais críticos e que Cid Gomes (PSB-CE) vai relatar o projeto que estabelece o Redata, o plano nacional de incentivos para o setor de data centers.

Os três senadores escolhidos como relatores são base de Lula no Congresso e vão concorrer à reeleição em uma aliança com o PT. Os três parlamentares se comprometeram a dar palanque para o presidente em seus estados.

Na reunião de ontem com os presidentes do Senado e da Câmara, Lula definiu cinco iniciativas consideradas prioritárias e que o governo pretende ver aprovadas na semana que vem, que deve ser o último período de votações do Congresso ants das eleições, em outubro.

Na semana passada, o governo já havia emplacado aliados nas relatorias da proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim da escala de trabalho 6x1, que ficou com Omar Aziz (PSD-AM), e na PEC da Segurança, que está sob a responsabilidade de Rogério Carvalho (PT-SE).

Diferente dos outros textos, essas duas propostas se encontram na análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e Alcolumbre ainda não garantiu que elas terão a votação no plenário na semana que vem.

Nas últimas semanas, Lula se reconciliou com o presidente do Senado. Os dois estavam afastados desde a rejeição pelo Senado da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

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