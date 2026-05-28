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BRASIL

Alcolumbre indica que PEC do fim da escala 6x1 passará por comissões

Parte dos senadores reclama que Câmara aprovou texto de forma acelerada, mas reconhecem que Casa deve assumir o desgaste de travar a medida

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Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP)Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 não será votada em plenário de forma automática e que deverá passar por pelo menos uma comissão.

A Casa também vai fazer audiências públicas sobre o tema antes de deliberar o texto. Apesar disso, aliados de Alcolumbre avaliam que a PEC não será travada e deverá ser votada antes das eleições.

A medida foi aprovada pela Câmara na noite desta quarta-feira. Mais cedo no mesmo dia, a PEC havia sido aprovada por uma comissão especial. Parte dos senadores consideram que a Câmara aprovou a iniciativa de forma acelerada e que foi deixada uma margem ainda menor de tempo para o Senado analisar a iniciativa.

O entorno de Alcolumbre, no entanto, descarta travar a votação. Há um temor de um desgaste político se o Senado evitar aprovar a PEC antes das eleições e que os parlamentares sejam alvos de campanhas populares que possam inviabilizar politicamente aqueles que vão tentar se reeleger.

Ainda não há um martelo batido sobre o caminho que a PEC deverá tomar no Senado. Entre as opções estudadas estão criar uma comissão especial nos mesmo moldes que funcionou na Câmara antes de o texto ser enviado ao plenário.

 

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Outra alternativa, considerada mais provável, é remeter a PEC para análise das comissões permanentes já em funcionamento na Casa. Nesse cenário, a medida vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com a possibilidade de uma análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) também ser incluída na tramitação.

O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que Alcolumbre não vai segurar a PEC que acaba com a escala 6x1. Segundo Alencar, assim que a proposta chegar ao Senado será pautada na CCJ, que deverá realizar audiências públicas.

— Davi não vai segurar. Vai seguir o curso normal — disse o senador.

Alencar disse ser "totalmente a favor" e citou uma PEC aprovada na CCJ em dezembro de 2025 e que reduzia a jornada semanal de 44 horas para 36 horas, sem prazo de carência. A CCJ aprovou em votação simbólica e só faltou o presidente do Senado pautar no plenário, disse.

—Vejo que há maioria no Senado para aprovar essa PEC. Essa é uma pauta da classe trabalhadora — destacou Alencar.

A mudança na escala de trabalho é uma das principais apostas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para impulsionar a popularidade na sua campanha de reeleição.

O texto da PEC foi negociado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e o presidente Lula.

A iniciativa prevê dois dias de folga na semana já neste ano e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas num período de 14 meses.

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