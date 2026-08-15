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margem equatorial Alcolumbre sobre petróleo na Margem Equatorial: "Sonho que se torna realidade" Apesar da descoberta, a produção comercial de petróleo ainda dependerá de novas etapas de avaliação técnica

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que a descoberta de evidências de óleo no primeiro bloco prospectado pela Petrobras na Margem Equatorial é um "sonho que se torna realidade".

"O Amapá lutou mais de 10 anos para ter o direito de pesquisar esta riqueza", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais. "Um sonho se torna realidade com esta informação. O Estado poderá, a partir desta riqueza, trazer frutos, desenvolvimento e progresso para o povo do extremo Norte do Brasil", disse.

A descoberta ocorre após mais de uma década de debates sobre a viabilidade da exploração de petróleo na Margem Equatorial brasileira. A Petrobras conseguiu o aval do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em outubro de 2025.

Nos últimos anos, a região esteve no centro de discussões entre governo, Petrobras e órgãos ambientais, que analisaram os impactos e as condições para a realização das atividades exploratórias na costa Norte do País.

Apesar da descoberta, a produção comercial de petróleo ainda dependerá de novas etapas de avaliação técnica. A Petrobras deve realizar estudos complementares para dimensionar a extensão da reserva e verificar a viabilidade econômica da exploração antes de uma eventual declaração de comercialidade do campo.

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