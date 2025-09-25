A- A+

TECNOLOGIA Além da IA: smartphones terão câmeras de até 320 MP e vídeos profissionais em 8K. Veja as novidades Novidades foram apresentadas pela Qualcomm que lançou a quinta geração do chip Snapdragon 8 Elite em evento nos EUA

Não basta ter uma IA mais pessoal, capaz até de antecipar os desejos do usuário na palma da mão. A nova leva de smartphones também virá acompanhada de melhorias no sistema de câmeras, oferecendo fotos com maior resolução, captura de som aprimorada e a possibilidade de gravar vídeos em formato profissional.

Marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo, Asus e Realme firmaram parceria com a Qualcomm para lançar seus novos modelos topo de linha com o novo processador da companhia, a quinta geração do Snapdragon 8 Elite. A expectativa é que os modelos cheguem ao mercado até o fim deste ano.

O pontapé começa com a chinesa Realme, que vai lançar o smartphone GT 8 Pro ainda neste ano em diversos países, como o Brasil.

Vídeo

O novo processador permitirá que os smartphones gravem no formato Advanced Professional Video (APV), possibilitando a produção de vídeos em nível profissional. Nesse formato, em parceria com a Samsung, é possível ter maior controle na pós-produção, com ajustes de luz, sombra e gradação de cores quadro a quadro. A busca por esse tipo de solução é uma aposta crescente de empresas como Apple e GoPro.





Won-Joon Choi, presidente da divisão de celular da Samsung, diz que a IA alterou toda a relação entre usuários e dispositivos. Para ele, o desafio é criar novas experiências com a IA funcionando de forma invisível, permitindo melhorias em todo o aparelho.

--Um agente de IA com características humanas pode interpretar o contexto para entender você melhor por meio de texto, voz e imagens. Essa IA consegue trabalhar de forma fluida em diferentes aplicativos e tarefas. Vamos chegar a mais 400 milhões de dispositivos até o final deste ano - disse Choi.

Som

Os dispositivos também captam áudio mesmo em ambientes barulhentos. Com os novos algoritmos, o ruído do vento é eliminado automaticamente, assim como sons fora da ação central da imagem. Além disso, é possível captar o áudio mesmo com o zoom acionado, dispensando o uso de microfones externos. Outra possibilidade é apagar parte do áudio captado na gravação durante a edição.

Fotos

Agora é possível capturar fotos com resolução de até 320 MP e gravar vídeos em 8K a 60 quadros por segundo.

Imagem

Foi desenvolvido o Dragon Fusion, em parceria com a ArcSoft. Com o apoio da IA, as imagens prometem cores mais vibrantes, sombras detalhadas e destaques marcantes, sem comprometer o contraste. No modelo, até reflexos do sol são retirados das imagens. ouve ainda melhorias para fotos noturnas com o Night Vision 3.0, que oferece quatro vezes mais precisão.

O novo 5,5G

Os modelos vêm com 5GA, a nova versão da quinta geração, também conhecida como 5,5G, que permite maior velocidade de conexão. A tecnologia vem sendo alvo de investimento das operadoras para oferecer novos serviços, mas depende da adoção pelos fabricantes.

Games

O processador conta com memória dedicada para games, aumentando a largura de banda e reduzindo a latência, garantindo que os jogos rodem mais rápido e consumam menos bateria. Tem ainda a função “Voicemod”, que transforma a voz do usuário igual a do personagem do game.

