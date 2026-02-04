A- A+

reunião Além de Galípolo, Ailton Aquino e outros diretores do BC se reunirão com senadores nesta quarta O encontro será realizado na sede do BC, em Brasília, entre 16h30 e 17h30 desta quarta-feira (4).

A reunião entre o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do caso Master também contará com a presença de diretores da autarquia.



Conforme a agenda oficial, estarão presentes os diretores de Fiscalização, Ailton Aquino; de Regulação, Gilneu Vivan; e de Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Moreira Correa. Além da diretoria de Regulação, Vivan comanda temporariamente a Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução.

O encontro será realizado na sede do BC, em Brasília, entre 16h30 e 17h30 desta quarta-feira (4).



Pelo Senado, além de Calheiros, participarão os senadores Fernando Farias (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM), Esperidião Amin (PP-SC), Randolfe Rodrigues (PT-AP), Alessandro Vieira (MDB-SE) e Damares Alves (Republicanos-DG). Todos compõem o grupo de trabalho instaurado mais cedo na CAE para acompanhar as investigações do caso Master.

