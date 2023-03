Além de suspender embargo da carne, China habilita novos frigoríficos pela 1ª vez desde 2019

A- A+

Além do fim do veto à carne bovina brasileira, a China anunciou a habilitação de quatro novos frigoríficos para exportar carne para o país. É a primeira vez que isso acontece desde 2019.

São dois frigoríficos de Rondônia, um do Paraná e um do Espírito Santo. Além disso, os chineses liberaram as exportações de mais dois frigoríficos que estavam suspensos por causa da Covid.

A decisão ocorre três dias antes de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar para a China, onde deve se encontrar com o presidente do país, Xi Jinping, para discutir avanços na pauta comercial entre as duas nações, entre outros temas.

