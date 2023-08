A- A+

BILHÕES Além do "bunker" em Miami: Jeff Bezos já gastou pelo menos R$ 2,8 bilhões em mansões nos EUA Fortuna em investimentos imobiliários do fundador da Amazon inclui 'quintuplex' em Nova York e propriedade de valor recorde em Los Angeles

Terceira pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos soma patrimônio bilionário em imóveis nos Estados Unidos. O fundador da Amazon aumentou a lista de bens em seu nome com a compra recente de uma mansão em Indian Creek Village, ilha artificial considerada um "bunker" dos ricaços em Miami, no estado da Flórida. Fontes disseram à Bloomberg que o negócio foi fechado por US$ 68 milhões (quase R$ 330 milhões, na cotação atual).

Um levantamento feito em reportagens da Bloomberg, do site especializado Architectural Digest e do jornal Wall Street Journal, entre outros diários americanos, aponta que Bezos já gastou pelo menos US$ 581,3 milhões para ter propriedades em solo americano desde 1998 — isto é, R$ 2,82 bilhões. Isso sem contar o montante despendido em reformas e aprimoramentos. A fortuna do magnata é estimada pela Forbes em US$ 160 bilhões, ou R$ 776 bilhões.

Jeff Bezos fundou a Amazon em 1995. Em apenas dois meses, já despachava encomendas para todos os Estados Unidos e mais de 45 países. Com o sucesso do negócio, em 1998, o empresário pagou US$ 10 milhões por uma propriedade de mais de 2,6 mil metros quadrados, com duas mansões, no exclusivo bairro de Medina, em Seattle. Em 2010, ele adquiriu a propriedade ao lado, de mais 2,2 mil metros quadrados, que estava à venda por US$ 53 milhões.

Indo para Nova York, Bezos comprou do executivo da Sony Music Tommy Mottola três unidades num prédio de luxo "The Century". Pagou, por elas, outros US$ 7,65 milhões, de acordo com notícias de 1999, quando foi fechado o negócio. Em 2012, ele adquiriu por US$ 5,3 milhões mais uma propriedade no mesmo endereço.

Bezos decidiu investir no Texas a partir de 2004. Segundo o "Wall Street Journal", ele comprou um rancho originário dos anos 1920, em Van Horn, que custou milhões numa reforma ao antigo proprietário, o advogado Ronald Stasny. Os valores da compra não foram divulgados. Mais tarde, o local passou a servir como base de operações da empresa espacial de Bezos, a Blue Origin.



Já em 2007, o magnata comprou uma mansão de estilo espanhol por US$ 24,45 milhões em Beverly Hills, uma das áreas mais valorizadas da Califórnia e de todo o país. De acordo com o "LA Times", a propriedade tem sete quartos, sete banheiros, quadra de tênis, fontes e garagem para seis carros. Dez anos depois, o empresário estendeu essa propriedade, comprando uma ao lado, por US$ 12,9 milhões, com mais quatro quartos e seis banheiros.

Mas foi em fevereiro de 2020 que o dono da Amazon fez seu maior investimento já divulgado ao público, também em Beverly Hills: somou ao patrimônio uma megamansão de US$ 165 milhões, que pertencia ao magnata da mídia David Geffen. Falou-se, na época, que era o preço mais alto em uma transação imobiliária residencial na área de Los Angeles. A propriedade, de mais de 1,2 mil metros quadrados e projetada para o titã do cinema de Hollywood Jack Warner, na década de 1930, tem estilo georgiano com amplos terraços e seu próprio campo de golfe de nove buracos. Em julho do mesmo ano, Bezos comprou a propriedade adjacente, por US$ 10 milhões.

Também em 2016, Bezos comprou duas mansões na capital Washington, no bairro Kalorama, que lhe custaram US$ 23 milhões, conforme noticiou o "Washington Post". Em 2020, ele adquiriu a propriedade em frente a essa por US$ 5 milhões. Na época, a mídia americana especulou que o bilionário apenas queria garantir a privacidade de sua residência original.

Em 2019, o dono da Amazon voltou a investir em Nova York. Comprou três unidades num mesmo prédio de luxo de frente para o parque do bairro Madison Square ao valor total de US$ 80 milhões, incluindo uma cobertura de três andares. Em abril de 2020, comprou um quarto apartamento no mesmo local, por mais US$ 16 milhões; em 2021, comprou o quinto, por outros US$ 23 milhões, formando um "quintuplex" em Manhattan de mais de 1,8 mil metros quadrados.

A partir de 2021, Bezos também passou a ser dono de um complexo em La Perouse Bay, em Maui, no Havaí, pelo preço de US$ 78 milhões. A propriedade tem uma casa principal de quase 420 metros quadrados, casa de hóspedes, cozinha ao ar livre, vista panorâmica e piscina de 65 metros quadrados.

Veja também

LOTERIA Mega-Sena sorteia prêmio R$ 115 milhões neste sábado (12)