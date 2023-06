A- A+

mansões Além do Palácio de Mármore: conheça as mansões mais caras do mundo; fotos Propriedades de valor bilionário incluem, por exemplo, a residência oficial da monarquia britânica, a casa do homem mais rico da Índia, o imóvel icônico de Pierre Cardin, entre outras

O "Palácio Mármore" foi colocado à venda em Dubai, anunciou a corretora Luxhabitat Sotheby's International Realty na quinta-feira (15). É a mansão mais cara em Dubai à disposição de compradores, que precisarão desembolsar 750 milhões de dihams (o equivalente a R$ 984 milhões, na cotação atual) para adquirir a propriedade de 6.503 metros quadrados. Inspirada no Palácio de Versalhes, na França, a construção conta com cinco quartos; duas piscinas (uma delas, interna); garagem para 15 carros; dois domos; e detalhes revestidos com 700 mil folhas de ouro.

Segundo a Luxhabitat Sotheby's International Realty, a suíte principal da mansão tem 372 m² e fica num dos bairros mais luxuosos de Dubai — Emirates Hills.

Com 400 peças de coleção de arte do atual dono, como estátuas e pinturas, a mansão se insere no rol das mansões mais caras do mundo. Veja abaixo outras propriedades que estão na lista das mais valiosas do planeta.

Buckingham Palace - R$ 23 bilhões

Em meados de 2022, a McCarthy Stone, empresa que administra imóveis para aposentados endinheirados, estimou que o Palácio de Buckingham custaria 1,3 bilhões de libras – ou R$ 7,9 bilhões – se estivesse à venda. Mas veículos especializados no mercado imobiliário, como a revista "Luxe Digital", afirmam que a propriedade pode chegar a US$ 4,9 bilhões (R$ 23,6 bilhões).

Os palácios reais não são propriedade privada da Casa de Windsor. São de propriedade do Reino Unido e cedidos à família real. Dos seus 775 cômodos, 240 são quartos, 92 são escritórios e 78 são banheiros. Além disso, a propriedade tem 19 salas voltadas para compromissos de Estado e 16 hectares de jardins espalhados por 77 mil metros quadrados. É uma das maiores mansões do mundo.

Antilla - R$ 9,6 bilhões

Se a lista contasse apenas com propriedades particulares, a de Mukesh Ambani, a pessoa mais rica da Índia, seria a mais valiosa. Antilla é avaliada em US$ 2 bilhões (o equivalente a R$ 9,6 bilhões) e batizada em homenagem a uma ilha do Atlântico. A mansão fica a 27 andares de altura, num prédio num dos bairros mais luxuosos de Mumbai.

O edifício de 37 mil metros quadrados tem seis níveis subterrâneos de garagem, três heliportos e um posto de saúde com 600 funcionários. A construção foi projetada com elementos tradicionais e naturais e inclui um templo, um spa com piscina coberta, salão de baile, estúdio de ioga e cinema privado.

Villa Leopolda - R$ 3,6 bilhões

Villa Leopolda fica entre duas das cidades litorâneas mais badaladas da Europa: Mônaco e Nice. A propriedade está situada na Riviera Francesa e já pertenceu ao rei Leopoldo II da Bélgica, de Gianni Agnelli, dono da Fiat e à socialite Lily Safra. A brasileira herdou a propriedade quando perdeu o marido, Edward Safra. Com uma área de mais de 7.400 metros quadrados, a residência de luxo contra com 11 quartos, 14 banheiros, piscina, além de jardins com oliveiras e árvores frutíferas.

Ao fim dos anos 2000, Lily Safra decidiu vender o imóvel. O bilionário russo Mikhail Prokhorov chegou a pagar US$ 53 milhões (R$ 255 milhões) para dar início ao negócio, mas, com a crise de 2008, desistiu e perdeu o depósito, que a proprietária acabou doando para caridade. Ela morreu em julho do ano passado. A propriedade foi cenário do filme "Ladrão de Casaca" (1955), de Alfred Hitchcock. A mansão é estimada em US$ 750 milhões (ou R$ 3,6 bilhões).

The One - R$ 679 milhões

Depois de meses de especulação, a propriedade The One Bel Air foi vendida num leilão por US$ 141 milhões (R$ 679 milhões), em março do ano passado. O antigo proprietário, o produtor de cinema Nile Niami, levou dez anos para construir a mansão e precisou vendê-la porque estava endividado.

Richard Saghian, proprietário do negócio de “fast fashion” Fashion Nova, foi o vencedor do leilão da "The One", que pode ser traduzido como “Aquela”, “A Única”, “A Especial”. A propriedade tem 21 quartos e 49 banheiros. Saghian é fã do arquiteto da casa, Paul McClean, segundo o corretor do negócio.

O imóvel fica em Los Angeles, na Califórnia, e tem ampla vista para o Oceano Pacífico. Com área de 9.750 m², incluindo uma suíte master de 500 m², o imóvel possui também campo de golfe, adega para dez mil garrafas, cinema, boate, academia e uma quadra de tênis.

Les Palais Bulles - R$ 1,8 bilhão

O Palais Bulles (ou "Palácio das Bolhas") é um dos imóveis mais icônicos do mundo e tem valor estimado em US$ 385 milhões (ou R$ 1,8 bilhão). A propriedade de luxo fica em Théoule-Sur-Mer, perto de Cannes, e tem arquitetura composta por várias estruturas esféricas e paredes arredondadas. A propriedade foi projetada pelo arquiteto húngaro Antti Lovag e foi morada do falecido estilista Pierre Cardin. Ele comprou o imóvel em 1992 como uma residência de férias e realizou diversos eventos de moda no local. Desde 2020, quando ele morreu, a propriedade está sob gestão de seu conglomerado.

A residência possui dez suítes decoradas por diferentes artistas contemporâneos. Além de quartos, camas e piscinas cilíndricas, a mansão também tem um anfiteatro ao ar livre, com lugar para 500 pessoas e vista para o Mar Mediterrâneo.

Mansão Beyoncé - R$ 993 milhões

Beyoncé e Jay-Z fizeram a segunda maior transação imobiliária da História dos Estados Unidos ao comprarem uma mansão em Malibu, na Califórnia, por US$ 200 milhões (o equivalente a R$ 993 milhões). A residência que agora é de Beyoncé e Jay-Z foi construída para Bill e Maria Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo.

A propriedade tem mais de 3.700 metros quadrados e demorou 15 anos para ficar pronta. Ela foi transformada numa espécie de galeria de arte para a impressionante coleção do casal Bell. Há quem aposte que os novos moradores façam o mesmo, visto que também têm investido em obras de arte.

A residência em Malibu é obra do japonês Tadao Ando, vencedor, em 1995, do prêmio Pritzker, um dos maiores reconhecimentos da arquitetura. Com um traçado influenciado por Le Cobusier e o tradicionalismo japonês, Ando projetou o Museu de Arte de Chichu, na Ilha de Naoshima, no Japão, e o Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitetura e Design, em Monterrey, no México.

Beyonce and Jay-Z have bought California's most expensive house, a $200 million Malibu mansion. For more photos and info: https://t.co/8qwSnMWIGj pic.twitter.com/oYnsudjZi9 — Dirt (@DirtDotCom) May 22, 2023

Beyoncé e Jay-Z fizeram a segunda maior transação imobiliária da história americana ao arrematarem a propriedade, que tem grandes áreas de gramado, salas de estar e piscina com vista para o mar. São duas piscinas externas, uma para natação e outra para espelho d'água. O valor da mansão só perde para a compra de uma cobertura de quatro andares em Nova York pelo investidor Ken Griffin, em 2019, por US$ 238 milhões (mais de R$ 1,1 bilhão).

