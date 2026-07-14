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Alemanha determina que resumos de IA do Google deverão cumprir legislação de mídia do país

Resumos não poderão ser tratados como uma simples reprodução de conteúdos de terceiros, e plataformas serão responsabilizadas por informações incorretas geradas por inteligência artificial

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Autoridade alemã pontuou qu os AI Overviews do Google aparecem em posição de destaque nos resultados de busca, reduzindo a visibilidade da tradicional lista de links e colocando o conteúdo produzido por veículos de comunicação de terceiros em desvantagem Autoridade alemã pontuou qu os AI Overviews do Google aparecem em posição de destaque nos resultados de busca, reduzindo a visibilidade da tradicional lista de links e colocando o conteúdo produzido por veículos de comunicação de terceiros em desvantagem  - Foto: Josh Edelson/AFP

A Comissão de Licenciamento e Supervisão (ZAK), órgão regulador da mídia da Alemanha, determinou nesta terça-feira que os AI Overviews (resumos de IA), do Google, e a plataforma Perplexity AI estarão sujeitos às leis de mídia do país, informou a agência Reuters.

A decisão reforça a fiscalização sobre conteúdos produzidos por inteligência artificial, após um tribunal alemão concluir que o Google pode ser responsabilizado por informações incorretas geradas por esse recurso.

Segundo a ZAK, entidade que representa as 14 autoridades estaduais de mídia da Alemanha, os resumos de notícias elaborados por IA e as respostas fornecidas por chatbots não podem ser tratados como uma simples reprodução de conteúdos de terceiros.

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Na avaliação do órgão, essas informações configuram conteúdo produzido pelos próprios provedores das plataformas, o que as sujeita às regras previstas na legislação de mídia alemã.

A decisão ocorre em meio ao aumento do escrutínio sobre os resumos de buscas gerados por inteligência artificial na Alemanha e em outros países da Europa.

Segundo a Reuters, em outro processo, um tribunal de Munique concluiu que o Google pode ser responsabilizado diretamente por informações supostamente falsas apresentadas pelo recurso AI Overview. De acordo com a associação alemã de editores de jornais BDZV, a corte entendeu que esses resumos gerados por IA devem ser considerados conteúdo próprio da empresa, e não uma simples reprodução de informações de terceiros.

O órgão regulador afirmou ainda que a isenção de responsabilidade prevista na Lei de Serviços Digitais (Digital Services Act – DSA) da União Europeia, que em geral protege plataformas de serem responsabilizadas por conteúdos ilegais gerados por usuários, não se aplica a esses casos.

Segundo a autoridade alemã, os AI Overviews do Google aparecem em posição de destaque nos resultados de busca, reduzindo a visibilidade da tradicional lista de links e colocando o conteúdo produzido por veículos de comunicação de terceiros em desvantagem competitiva.

De acordo com a reportagem, o órgão também argumentou que chatbots como o Perplexity influenciam a forma como o público encontra notícias ao selecionar e apresentar fontes, links e recomendações juntamente com respostas geradas por inteligência artificial.

Austrália vai criar órgão governamental de IA
Em outra frente de escrutínio governamental sobre novas ferramentas de IA, o governo da Austrália anunciou nesta terça-feira que vai criar um novo órgão central para coordenar a formulação de políticas e padrões voltados à inteligência artificial, em uma estratégia que pretende conciliar o incentivo aos investimentos no setor com a implementação de regras para o uso seguro e responsável da tecnologia.

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O novo órgão, batizado de Escritório de Inteligência Artificial (Office of AI, em inglês), ficará vinculado ao Departamento do Primeiro-Ministro e do Gabinete e será responsável por articular uma atuação integrada entre os diversos ministérios, garantindo uma política unificada para o desenvolvimento e a governança da inteligência artificial no país.

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