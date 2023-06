Alemanha e Intel fecham pacote de subsídios de cerca de R$ 52 bilhões para construção de fábrica

A- A+

A Alemanha e a Intel fecharam um acordo para que a empresa americana receba um pacote de subsídios ampliado de cerca de 10 bilhões de euros (cerca de R$ 52 bilhões) para uma fábrica de semicondutores, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Nesta segunda-feira, a Intel confirmou o acordo sem fornecer um valor específico para a ajuda financeira. Ele disse que planeja investir cerca de € 30 bilhões ( cerca de R$ 157 bilhões) em uma fábrica de wafer (fina fatia de material semicondutor) de última geração em Magdeburg, que o chanceler Olaf Scholz disse representar “o maior investimento direto estrangeiro na história alemã”.

Juntamente com as instalações da Intel na Irlanda e na Polônia, o novo local - que consistirá em duas fábricas e será chamado de "Silicon Junction" - criará uma infraestrutura de fabricação de semicondutores de ponta a ponta, apoiando o esforço da União Europeia por uma cadeia de suprimentos mais resiliente , disse a Intel em um comunicado.

Espera-se que a primeira instalação entre em produção dentro de quatro a cinco anos após a aprovação da Comissão Europeia, acrescentou.

"O acordo de hoje é um passo importante para a Alemanha como local de produção de alta tecnologia - e para nossa resiliência", disse Scholz, que participou de uma cerimônia de assinatura do acordo na chancelaria em Berlim, juntamente com o CEO da Intel, Pat Gelsinger.

O acordo foi assinado pelo principal conselheiro econômico de Scholz, Joerg Kukies, e Keyvan Esfarjani, vice-presidente executivo da Intel, diretor de operações globais e gerente geral de fabricação, cadeia de suprimentos e operações.

A Intel comprou o terreno para o projeto no final de 2022 e inicialmente concordou em construir a instalação com € 6,8 bilhões em ajuda do governo, mas adiou o início da construção devido a dificuldades econômicas.

O pacote agora acertado incluirá tanto a ajuda tradicional na forma de subsídios financeiros quanto os limites de preço da energia, de acordo com as fontes.

Segundo a Intel, devem ser criados 7 mil empregos na fase inicial das obras, bem como cerca de 3 mil empregos permanentes de alta tecnologia, além de dezenas de milhares de posições adicionais "em todo o ecossistema do setor".

Sob o comando de Gelsinger, a Intel embarcou em um enorme programa de expansão com o objetivo de recuperar seu domínio anterior do setor e diversificar os centros de fabricação de componentes essenciais, atualmente concentrados no leste da Ásia.

Magdeburg era uma parte importante desses planos, depois de ter superado a concorrência de outros locais na Europa, mas o projeto fracassou depois que os preços da energia dispararam, juntamente com os custos de construção e materiais.

Como a maioria dos projetos que receberão financiamento do governo por meio da Lei de Chips da União Europeia, a Intel esperava que cerca de 40% de seus custos fossem subsidiados, disseram as pessoas.

O investimento da Intel é apenas o mais recente realizado na Alemanha por uma gigante da tecnologia, após grandes projetos lançados pela rival Infineon Technologies e pela Wolfspeed, fabricante de chips, e pode não ser o último, de acordo com Scholz.

