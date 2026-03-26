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Instituto GFK Alemanha: índice GfK de confiança do consumidor atinge mínima em 2 anos com temor inflacionário Resultado de abril ficou abaixo da previsão de analistas compilados pela FactSet, de -27 pontos

O sentimento do consumidor na Alemanha caiu ao menor nível desde março de 2024, na esteira do conflito no Oriente Médio, à medida que a alta dos preços de energia gerou temores de novas pressões inflacionárias.

Pesquisa do instituto GfK, em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta quinta-feira, 26, mostra que o índice de confiança do consumidor alemão projetado para abril recuou para -28, ante -24,8 pontos em março - dado revisado de -24,7 pontos.

O resultado de abril ficou abaixo da previsão de analistas compilados pela FactSet, de -27 pontos.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.



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