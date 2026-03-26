Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Alemanha: ministro da Defesa diz que guerra é uma catástrofe econômica e descarta envolvimento

"Desde o início, não fomos consultados [sobre o ataque ao Irã]. Ninguém nos perguntou antes. Não é a nossa guerra e, portanto, não queremos ser envolvidos

Reportar Erro
O ministro da Defesa da Alemanha, Boris PistoriusO ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius - Foto: Tetiana Dzhafarova / AFP

O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, descreveu na quinta-feira, 26, a guerra no Oriente Médio como uma "catástrofe" econômica e afirmou que o país descarta se envolver no conflito.

"Desde o início, não fomos consultados [sobre o ataque ao Irã]. Ninguém nos perguntou antes. Não é a nossa guerra e, portanto, não queremos ser envolvidos nessa guerra", afirmou o ministro, durante visita a Camberra, na Austrália.

Leia também

• OCDE faz alerta sobre impacto da guerra na economia da zona do euro

• Ainda não há data para anunciar plano de governo e ministro da Economia, diz Flávio Bolsonaro

• Prêmio Movimento Econômico homenageia empresários e empresas, e debate cenários da economia

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter