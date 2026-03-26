Guerra no Oriente Médio
Alemanha: ministro da Defesa diz que guerra é uma catástrofe econômica e descarta envolvimento
"Desde o início, não fomos consultados [sobre o ataque ao Irã]. Ninguém nos perguntou antes. Não é a nossa guerra e, portanto, não queremos ser envolvidos
O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, descreveu na quinta-feira, 26, a guerra no Oriente Médio como uma "catástrofe" econômica e afirmou que o país descarta se envolver no conflito.
"Desde o início, não fomos consultados [sobre o ataque ao Irã]. Ninguém nos perguntou antes. Não é a nossa guerra e, portanto, não queremos ser envolvidos nessa guerra", afirmou o ministro, durante visita a Camberra, na Austrália.
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