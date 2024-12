Alemanha planeja emissão de dívida total de 380 bilhões de euros por meio de leilões em 2025

A- A+

O governo federal alemão planeja emitir um volume aproximado de 380 bilhões de euros (US$ 399,51 bilhões) em títulos federais em 2025 por meio de leilões, informou a Agência Financeira Alemã (Deutschland Finanzagentur, em alemão) em seu plano de financiamento divulgado nesta terça-feira, 17.

A Agência Financeira pretende ainda realizar duas transações sindicalizadas no próximo ano, incluindo uma para um novo Bund de 30 anos, disse.

As emissões englobam 240 bilhões de euros a serem emitidos em títulos convencionais através de leilões, enquanto outros 126 bilhões de euros serão vendidos através de títulos do Tesouro, ou Bubills, no mercado monetário, afirmou.

O governo alemão planeja ainda a emissão de 13 bilhões de euros a 15 bilhões de euros em títulos verdes em 2025, afirmou, incluindo um Bund verde com prazo de 10 anos. A Agência Financeira Alemã planeja oito leilões para títulos verdes. A primeira operação com esse tipo papel está prevista para 21 de janeiro de 2025.

Em termos de títulos convencionais, a Agência Financeira prevê 16 emissões de notas do Tesouro de dois anos, ou Schatz, com um volume total de 70,5 bilhões de euros. O primeiro leilão de 2025 com esse título será em 7 de janeiro, com oferta de 4,5 bilhões de euros.

Está previsto emissão de 62,5 bilhões de euro em notas federais a cinco anos, ou Bobl. Outros 64 bilhões de euros serão emitidos em títulos com prazo de 10 anos, incluindo dois novos títulos.

A agência informou ainda que fará nove reaberturas de Bunds de 15 anos em circulação, com um volume total de 17 bilhões de euros. Um total de 26 bilhões de euros serão vendidos em 11 emissões de Bunds de 30 anos.

