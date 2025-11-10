A- A+

educação financeira Alepe abre vagas para curso gratuito de formação em Finanças Pessoais e Inteligência Financeira Curso tem vagas limitadas, e ocorrerá nos dias 11 e 13 de novembro

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), por meio da Escola do Legislativo, promoverá um curso gratuito de formação em Finanças Pessoais e Inteligência Financeira, que ensinará à população sobre planejamento e gerenciamento de recursos de forma estratégica e alinhada aos objetivos de cada um.

A ideia é desenvolver entre os participantes um comportamento financeiro consciente, promovendo o uso inteligente e equilibrado do dinheiro. O público-alvo são servidores da Alepe, parlamentares, assessores, gestores, lideranças públicas e para o público em geral interessado no tema. Entre os temas abordados estão: diagnóstico financeiro, controle de despesas, planejamento e investimentos básicos, com foco em uma gestão mais consciente das finanças.

O curso acontecerá no Auditório da Escola do Legislativo, na Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, nos dias 11 e 13 de novembro (das 8h30 às 12h30). As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário eletrônico disponibilizado pela Alepe.

*Com informações da assessoria



