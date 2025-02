A- A+

Homenagem Gerson Carneiro Leão recebe Votos de Congratulações da Alepe Presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco recebeu homenagem do deputado Estadual Jarbas Filho (MDB)

A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe) aprovou, os Votos de Congratulações ao diretor-presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco (Sindicape), Gerson Carneiro Leão. O requerimento da homenagem é de autoria do deputado Jarbas Filho (MDB), congratulando o empresário pela premiação no MasterCana Norte e Nordeste 2024 e toda sua trajetória no ramo canavieiro.

Aprovada em discussão única na última terça-feira (04), o requerimento nº 2929/2024 celebra a premiação conquistada pelo líder do Sindicape na categoria 'os mais influentes da história', no Prêmio MasterCana Norte-Nordeste 2024.

Ao longo de quase quatro décadas, o empresário Gerson Carneiro Leão atua nos segmentos canavieiro e sucroenergético, sendo um dos líderes do Estado na atuação do movimento sindical patronal e de toda cadeia produtiva da Cana-de-Açúcar.

Honrado pela homenagem recebida, o presidente declarou que foi um reconhecimento importante para sua trajetória e prestou seus agradecimentos principalmente aos companheiros que enxergaram nele uma liderança ao longo dos anos.

"Estou muito agradecido com a homenagem, porque estou há mais de 30 anos no Sindicato dos Cultivadores de Cana e sempre fui eleito, só na primeira gestão que houve um bate-chapa, mas depois foram sempre com chapa única", relembrou.

Eleito por aclamação para mais um triênio, Gerson Carneiro Leão espera pavimentar um caminho para uma nova gestão, indicando que essa será a sua última gestão à frente do Sindicato.

Gerson Carneiro Leão, diretor-presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar de Pernambuco - Arquivo Folha

"Neste ano fui eleito por aclamação novamente. Espero que após essa gestão de três anos, eu possa passar a liderança para outro colega, já que estou muito tempo à frente da entidade e sempre trabalhei em favor do produtor de cana", declarou

Buscando trabalhar ainda mais o legado para o setor sucroenergético, o presidente afirmou que esse último triênio seguirá com o foco na ajuda ao produtor rural.

"Eu vou trabalhar como sempre fiz, me dedicando em defesa do produtor. Continuarei do mesmo jeito, passarei esse legado após esses três anos, já estou com mais de 80 anos e sinto que é o momento passar o bastão", disse o diretor-presidente.

"O deputado Jarbas Filho reconheceu meu trabalho, eu sempre fui muito amigo do pai dele, o ex-governador de Pernambuco, ele me acompanha há muitos anos e essa é uma felicidade imensa de ser reconhecido pela Assembleia Legislativa e pelos meus associados"

No requerimento expedido pelo Deputado Jarbas Filho, foi destacado a trajetória do empresário, que impulsionou e contribuiu para o desenvolvimento empresarial e social em Pernambuco. O parlamentar afirma que a homenagem é mais do que merecida.

"Gerson Carneiro Leão é um homem notável e que dedica grande parte sua vida à defesa do setor sucroenergético, daqueles que vivem dele e, principalmente, dos pequenos produtores. Essa é uma homenagem mais que merecida, um reconhecimento ao seu trabalho, que colabora diretamente com o crescimento econômico e social do nosso estado, além da sua excelente condução à frente do Sindicape", declarou o deputado.

