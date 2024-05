A- A+

Em homenagem aos 60 anos do Grupo JB, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promoveu, na noite desta terça-feira (28), uma Reunião Solene no Auditório Senador Sérgio Guerra com a participação de representantes da companhia, empresários e políticos. O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, compareceu ao evento e compôs a mesa de honra, representando o presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro.

A homenagem foi uma iniciativa do deputado estadual Joaquim Lira e a sessão foi presidida pelo também deputado Henrique Queiroz Filho. O Grupo JB, que concentra as suas atividades nos estados de Pernambuco e Espírito Santo, atua há seis décadas no segmento agroindustrial e atende aos mercados nacional e internacional de açúcar, álcool, gás carbônico, energia, combustíveis, armazenagem e indústria química.

As empresas Carbo Gás, Lasa Bioenergia, JB Participações e Investimentos e a Companhia Alcoolquímica Nacional - esta última localizada em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, fazem parte da empresa. Durante o evento, foi entregue uma placa comemorativa aos sócios-diretores do Grupo JB, Jaime Beltrão e Carlos Beltrão.

Gerações

“São seis décadas de muito trabalho e já estamos chegando na terceira geração. Outras décadas virão pela frente já passando o bastão para a turma nova”, disse Carlos Beltrão. Para o diretor financeiro do grupo, Carlos Alberto Beltrão, a palavra orgulho define a homenagem.

“O setor sucroalcooleiro tem muitas empresas familiares e nesse contexto nós tentamos sempre amadurecer através de compliance, regras, e nos aperfeiçoando cada vez mais. É um orgulho muito grande fazer parte dessa história e que 60 anos seja apenas o início dessa trajetória”, pontuou. De acordo com a diretora Executiva da empresa, Carolina Beltrão Carneiro, sem os funcionários que trabalham no Grupo JB, não seria possível chegar a seis décadas de história.

“Sem os quase 5 mil funcionários, a gente não teria feito nada. Nós temos a cautela de cuidar deles e de suas famílias, sem deixar de falar do cuidado com o meio ambiente. A agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa) é uma coisa que se fala muito hoje. Com isso, vamos tomar conta das pessoas, do meio ambiente e também de toda essa parte de governança”, comentou.

O deputado Joaquim Lira ressaltou a importância do Grupo JB: “É uma justa homenagem a um dos maiores grupos empresariais, não apenas pelo seu comprometimento de gerar riquezas, mas sobretudo pelo seu comprometimento social e com o meio ambiente”, destacou.

Também estiveram presentes o diretor de operações do Grupo JB, Daniel Beltrão; o vereador Mano Holanda - representando a Câmara de Vereadores de Vitória de Santo Antão; o presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar do Estado de Pernambuco, Gerson Carneiro Leão; e a deputada federal Iza Arruda.

