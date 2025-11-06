Alepe promove cursos profissionalizantes gratuitos de beleza e gastronomia em Ipojuca

A- A+

Na próxima segunda-feira (10), o programa 'Formação para Todos', criado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), chega em Ipojuca com cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de beleza e gastronomia. A proposta do programa, realizado pela Escola do Legislativo em parceria com o Senac-PE, é proporcionar aos participantes condições de ingressar no mercado de trabalho ou de abrir seu próprio negócio.

Serão oferecidos cursos de beleza crespa e cacheada, além de maquiagem e penteados básicos. Já em gastronomia, as formações serão em batidas e coquetéis, doces e salgados finos. As aulas serão ministradas por professores do Senac em unidades móveis instaladas no bairro Nossa Senhora do Ó.

Cada curso terá duração de 15 horas, em dois turnos: pela manhã (das 13h às 17h) e à noite (18h às 22h). Os cursos de beleza serão ministrados dos dias 10 ao 14, e os de gastronomia vão do dia 10 ao dia 13.n Para se inscrever, basta acessar o site do programa.

*Com informações da assessoria



Veja também