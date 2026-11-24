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AJUSTE FISCAL Alerta sobre contingenciamento e articulação de Motta: bastidores do ajuste fiscal na Câmara Em conversas reservadas, Moretti advertiu deputados sobre impacto de eventual adiamento da votação; relator negociou com lideranças para preservar texto aprovado pelo Senado

Diante da urgência em aprovar o pacote de ajuste fiscal para poder organizar o Orçamento de 2027, o governo atuou em diferentes frentes para garantir os votos necessários e evitar mudanças no texto na Câmara.

Com articulação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e uma peregrinação do relator, Mauro Benevides Filho (União-CE), pelas lideranças partidárias, o projeto foi aprovado na noite de segunda-feira com um placar elástico, de 353 votos a favor e 128 contrários, além de cinco abstenções.

Segundo apurou O Globo, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, alertou deputados, em conversas reservadas, que, sem o aval da Câmara, o Executivo teria de anunciar um contingenciamento de R$ 10,5 bilhões na terça-feira

A preocupação estava relacionada a um dispositivo do projeto que permite descontar da meta fiscal deste ano gastos com a subvenção ao diesel. Após participar das negociações, o ministro deixou o Congresso por volta das 19h e foi para casa.

Motta chegou à Câmara antes das 15h para se reunir com integrantes do Executivo. A mobilização do presidente da Casa, no entanto, começou ainda na semana passada. Na quarta-feira, mesmo dia em que o Senado concluiu a votação do ajuste, Motta anunciou, durante um fórum em Buenos Aires, a convocação de uma sessão extraordinária para esta segunda-feira.

Embora tenha defendido publicamente medidas fiscais mais robustas, o deputado atuou para acelerar a tramitação da proposta a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem se reuniu no sábado. No encontro, Lula teria reforçado a importância da tramitação da proposta.

O governo buscava evitar um novo impasse, como o ocorrido no Senado, onde a falta de votos levou ao adiamento da análise dos destaques. A preocupação era que eventuais mudanças na Câmara obrigassem o projeto a retornar aos senadores, atrasando o envio do texto à sanção presidencial.

Benevides, que apresentou um parecer sem alterações de mérito, dedicou parte do dia a esclarecer dúvidas das bancadas sobre as medidas. No início da tarde, o relator já contava com a perspectiva de apoio de sete partidos que, juntos, somavam 278 deputados, acima dos 257 votos necessários para aprovar um projeto de lei complementar. Às 14h30, tinha uma reunião marcada na liderança do PL, que se preparava para votar contra a proposta.

Para contornar resistências, Benevides acertou com Moretti que os parlamentares interessados em modificar o ajuste seriam recebidos pelo ministro na próxima semana. As sugestões poderiam dar origem a um novo projeto de lei complementar. O próprio relator defende mudanças nas regras fiscais para ampliar o espaço destinado a investimentos públicos.

— Se o que for apresentado for legal, tecnicamente concebível, ele [Moretti] disse que na próxima semana recebe esses deputados e, se for o caso, constrói um novo PLP. Hoje temos que votar até para mostrar ao mercado. Vamos aprovar hoje — disse Benevides.

A mobilização do Planalto envolveu ainda o retorno temporário do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, ao mandato de deputado federal para participar da votação. O petista também negociou com Motta a conclusão da análise dos destaques nesta segunda-feira.

— Amanhã o ministro do Planejamento vai anunciar o contingenciamento. Se não votar isso hoje, vai disparar tudo, vai ter contingenciamento muito maior — afirmou Guimarães.

Na oposição, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), e o líder da oposição, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), convocaram os deputados a Brasília. A bancada se reuniu no fim da tarde para definir os pontos que tentaria modificar e apresentou quatro destaques.

Dois deles retomavam discussões travadas no Senado: os repasses da Lei Kandir aos estados e o limite de R$ 3 bilhões anuais para pagamentos de compensações previdenciárias (Comprev). A exemplo do que ocorreu na semana passada, foram novamente rejeitados pela maioria.

Os outros dois buscavam incorporar propostas apresentadas na Câmara. A deputada Daniela Reinehr (PL-SC) pretendia impedir bloqueios de recursos destinados a programas de saúde, educação, assistência social e inclusão de pessoas com deficiência e autismo. Já Nikolas Ferreira (PL-MG) propôs cortes automáticos de 25% a 50% nas despesas com representação, diárias, passagens e transporte de autoridades políticas caso fossem acionados os mecanismos de ajuste fiscal.

— Somos contrários porque esse ajuste não ajusta nada. Continua as mesmas irresponsabilidades — disse Sóstenes.

O primeiro sinal de que a articulação do governo havia surtido efeito veio com a aprovação do requerimento de urgência, por 318 votos a 135, com seis abstenções. O conjunto de medidas prevê um impacto positivo de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027.

Moretti fortalecido

A atuação nas negociações do ajuste fiscal nas duas Casas do Congresso fortaleceu Moretti no Planalto, segundo um interlocutor frequente de Lula. O titular do Planejamento vem ganhando espaço junto ao presidente e é apontado por governistas como um dos ministros mais ouvidos pelo petista.

Moretti também mantém boa interlocução com Motta e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Na semana passada, diante das dificuldades do governo para concluir a votação entre os senadores, o ministro participou de reuniões a portas fechadas com Alcolumbre, o relator Eduardo Braga (MDB-AM) e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP). Também acompanhou do plenário as negociações para derrubar os destaques da oposição.

Na avaliação de uma pessoa próxima a Moretti, a condução do ajuste fiscal também ampliou a interlocução do ministro com agentes do mercado financeiro, segmento com o qual até então mantinha pouco contato.

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