INSS Alessandro Stefanutto é o segundo presidente do INSS demitido no governo Lula Na sua gestão, fila de requerimentos do INSS alcançou 2,042 milhões em dezembro, recorde do atual governo

O presidente Lula mandou demitir Alessandro Stefanutto da chefia do INSS.

Ele o segundo presidente do INSS demitido no atual mandato do presidente Lula, iniciado em 2023.

Stefanutto assumiu o comando do órgão em julho de 2023, no lugar de Glauco Wamburg.

Wamburg ocupava a presidência do INSS de forma interina desde fevereiro daquele ano.

Ele foi exonerado após denúncia de uso de passagens pagas pelo INSS para uso particular.

Stefanutto já integrava a cúpula do INSS como diretor de Orçamento, Finanças e Logística, desde março de 2023.

Ele também foi procurador do INSS entre 2004 e 2006, primeiro mandato de Lula e entre 2011 2017.

O ex-presidente também fez parte do grupo de transição do governo Lula.

Foi afastado pela Justiça na Operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quarta-feira, que investiga descontos irregulares na folha do INSS, causando prejuízos a aposentados e pensionistas.

Outros servidores do INSS também foram afastados.

No comando do INSS, Stefanutto implementou o AtestMed, atestado digital que dispensa a perícia médica presencial para afastamento por motivo de saúde por prazo de até seis meses.

Um dos objetivos foi reduzir o gasto do governo com pagamento de benefícios, que feito de forma retroativa à data do pedido.

Apesar disso, a fila de requerimentos do INSS alcançou 2,042 milhões em dezembro, recorde do atual governo. Uma das promessas do ministro da Previdência, Carlos Lupi, era acabar com essa demora.

